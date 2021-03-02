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DSÖ’den yoksul ülkelere 237 milyon doz aşı sözü

02.03.2021 18:27 | Son Güncelleme:
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DSÖ’den yoksul ülkelere 237 milyon doz aşı sözü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Mayıs ayı sonuna kadar 142 ülkeye 237 milyon doz aşının teslim edileceğini açıkladı.

İlk teslimatların Gana ve Fildişi Sahili’ne yapıldığı belirtildi.Dünyada aşılama süreci devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nün aşıların dünyada adil bir şekilde dağıtımı için oluşturduğu Covax girişiminden yapılan açıklamada Mayıs ayı sonuna kadar 142 ülkeye 237 milyon doz AstraZeneca aşısının teslim edileceği duyuruldu. Aşıların iki aşamada teslim edileceği açıklandı.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, salı günü konu ile ilgili düzenlenen bir basın toplantısında Angola, Kamboçya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya'ya da Covax kapsamında aşı gönderileceğini kaydetti. Covax’ın geçen hafta ilk teslimatlarını Gana ve Fildişi Sahili’ne yaptığı belirtildi.

Ghebreyesus, "Daha önce benzeri görülmemiş bu ortaklık salgının seyrini değiştirmekle kalmıyor aynı zamanda gelecekte meydana gelebilecek sağlıkla ilgili acil durumlara dünyanın nasıl yanıt vereceğini de değiştiriyor" dedi.

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo aynı toplantıda yaptığı açıklamada Covax kapsamında aşı teslimatı yapılan Batı Afrika ülkesinin yıl sonuna kadar 20 milyon kişiyi aşılamayı planladığını açıkladı.

Dünya çapında bugüne kadar aşıların çoğunun daha varlıklı ülkelere gittiği eleştirisi yapılıyor. Muhafaza etmesi ve ulaşımının sağlanması bakımından rakiplerine göre daha kolay olan İngiliz-İsveç ortaklığındaki AstraZeneca aşısının, Covax programı kapsamında yoksul ülkelere gönderilecek aşıların çoğunu oluşturması planlanıyor.

Covax tarafından AstraZeneca dışında 1,2 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısının da ilk çeyrekte yoksul ülkelere teslim edilmesinin planlandığı belirtildi.

rtr, KNA / SSB, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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