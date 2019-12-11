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DSP 11. Olağan Kurultaya gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Emekten, üretimden, hakça paylaşımdan, insan haklarından, inançlara saygılı laiklikten yana bir sol parti olarak DSP, 2023 seçimlerinde yeni vizyonuyla halkın karşısında olacaktır"

MEHMET TOSUN - Demokratik Sol Parti (DSP) 11. Olağan Kurultayı, 15 Aralık'ta Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre kurultay, ilgili kurulların belirlenmesinin ardından saat 10.00'da Genel Başkan Önder Aksakal'ın konuşmasıyla başlayacak.

Partiyi 2023'te yapılması planlanan seçimlere taşıyacak kadroların belirleneceği kurultayda, genel başkanlık yarışında Aksakal'ın tek aday olması bekleniyor.

Ana teması "adalet, ahlak ve asalet" olacak kurultayda, partinin gelecek süreçteki yol haritası da oluşturulacak.

12 Eylül 1980 Askeri Darbesi sonrasında siyasi yasaklı olan eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit tarafından 14 Kasım 1985'te kurulan DSP, "demokratik sol" tanımını benimsedi.

1987'de yapılan referandumla eski siyasilerin siyaset yasağı kaldırılınca Bülent Ecevit partinin başına geçti.

Ecevit'lerin ardından sırasıyla Necdet Karababa, Zeki Sezer ve Masum Türker'in genel başkanlık koltuğuna oturduğu partide, bu görevi 2015'te Önder Aksakal üstlendi.

Kurulduğu günden itibaren siyasette inişli çıkışlı bir süreç yaşayan DSP, en son 1999 seçimlerinde yüzde 22,19 oy alarak 136 milletvekili çıkardı.

Hükümeti kurma görevi 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi. Ecevit, MHP ve Anavatan Partisi (ANAP) ile 28 Mayıs 1999'da üçlü koalisyon hükümetini kurarak Başbakanlık koltuğuna oturdu.

DSP, 3 Kasım 2002'de yapılan erken genel seçimlerde barajı aşamadı ve TBMM dışında kaldı.

- "Ecevit'in söylemiyle örtüşen bir DSP"

Önder Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurultay sürecine ilişkin bilgi paylaştı. Bu yıl DSP'nin 34. yaşını kutladıklarını, kurultaylarının da bu döneme geldiğini ifade eden Aksakal, kurultayı, ülkenin çok ihtiyaç duyduğu "adalet, ahlak ve asalet" üzerine kurguladıklarını dile getirdi. Aksakal, Türkiye'de çok ciddi adaletsizliğin, hukuksuzlukların, ahlaki erozyonun yaşandığını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğunda "Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur" dediğini anımsatan Aksakal, Türk milletinin dünyada diğer milletler karşısında başını eğecek bir durumun olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Aksakal, DSP'nin milliyetçi, vatansever bir sol parti olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sahte, sözde milliyetçilikten uzakta, Ecevit'in söylemiyle örtüşen, 'milliyetçiliği boş duvarlara değil, Ege'nin deniz yataklarına, Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na, orta Anadolu'nun haşhaş tarlalarına yazmış' bir siyaseti yeniden hayata geçirebilecek bir DSP'yi gelecek dönem yeniden halkın gündemine sokma mecburiyetimiz var. Çünkü Türkiye çok kan kaybediyor. Vatanseverlik konusunda hiçkimse demokratik solcuların ve demokratik sol politikaların önüne geçemez. Emekten, üretimden, hakça paylaşımdan, insan haklarından, inançlara saygılı laiklikten yana bir sol parti olarak DSP, 2023 seçimlerinde yeni vizyonuyla halkın karşısında olacaktır."

- "Bütün yurttaşlarımızı davet ediyorum"

Partisinin örgütlenme çalışmalarının toplumdan gelen beklentiler doğrultusunda devam ettiğini belirten Aksakal, bunu gerçekleştirmek için ekonomik gücün önemine işaret etti.

DSP'nin hazineden yardım almadığına dikkati çeken Aksakal, siyasette, devletin partilere yaptığı yardımın hakça paylaşılması gerektiğini savundu.

Aksakal, çürümüş, topluma verecek katkısı kalmayan bugünkü parlamento yapısının değişeceğine inandığını kaydederek, "15 Aralık'ta yapılacak Kurultayımıza, bu şenliğimize, düğünümüze bütün yurttaşlarımızı davet ediyorum." dedi.

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11. Olağan Kurultay Bülent Ecevit DSP Genel Başkan Önder Aksakal Rahşan Ecevit

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