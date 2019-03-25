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DSP Balıkesir Başkan adayı Kamber’den şok iddia: "Pazarlıklarda HDP’ye kadrolar tahsis edildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 13:45 | Son Güncelleme

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber, İYİ Parti-CHP ittifakının kazanması halinde daire başkanlıklarının HDP’ye tahsis edileceğini iddia etti.Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber, projelerini açıkladığı toplantı düzenledi.

DSP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber, İYİ Parti-CHP ittifakının kazanması halinde daire başkanlıklarının HDP’ye tahsis edileceğini iddia etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tamer Kamber, projelerini açıkladığı toplantı düzenledi. Kamber, İYİ Parti, CHP ve HDP’nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni paylaştıklarını iddia eden bir şemayı basınla paylaştı. Kamber, "Bu seçim yerel yönetimlerin seçimi ama durum öyle bir hale sokuldu ki Balıkesir’de 2 sağcı aday yarışır halde. CHP Genel Başkanı Balıkesir’i Ankara, İstanbul rüyasına feda etti. Balıkesir’i sağcı bir partiye teslim etti. Seçimleri konuşmamız gerekiyordu ama maalesef Balıkesir’deki başkanlık yarışı çok çirkin, çok kirli ve çok acı bir noktaya ulaştı. Millet İttifakı’nın adayı İsmail Ok HDP ile gizli bir ittifak yaparak, Müslüman mahallesinde salyangoz satma peşindedir. Edremit’te ki ’Kürdistan’ skandalı bunun ilk adımı oldu. Şimdi gelelim en vahim tabloya. İsmail Ok başkanlığındaki Millet İttifakı’nın HDP’ye destek karşılığında bir genel sekreter yardımcılığı ve 3 daire başkanlığı verdiği bilgisi elimizdedir. Bu kirli pazarlığın olduğu seçim yarışında bu dakikadan sonra hiç bir şeyin önemi kalmamıştır. Böyle başkan olacaksam hiç olmayayım. Önden bozkurt selamı yapıp, arkadan kirli pazarlıklar içerisinde olup da seçim kazanılmaz. HDP’nin 36 bin oyu nerede yüzde 4.3 oy nerede anketlerde bu oy gözükmüyor. Bu oyların nerede olduğu İsmail Ok’un yaptığı pazarlığın içerisinde. Kent Estetiği Daire Başkanlığı HDP’ye verilmiş. Körfez Koordinasyon merkezlerinde çalışan 600 Balıkesir’in çocuğu şu anda kapının önüne konulmak üzere. Bu 600 kişinin yerine HDP sempatizanları yerleştirilecek. 600 Balıkesirli emekçi 1 Nisan’dan sonra kapının önündeler. CHP ve İYİ Parti’nin içindeki Atatürkçü, laik, demokrat ve milliyetçi arkadaşlarıma diyorum ki oyuna gelmeyin. Bir başkanlık uğruna Kuva-yı Milliyenin başkenti Balıkesir’de bunu yapmayın. Olası böyle bir şey gerçekleşirse insanlar belediyeye yürür ve yerle bir ederler. Bu kirli pazarlığın içerisinde seçim kazanmak uğruna ben asla yokum" şeklinde konuştu.

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