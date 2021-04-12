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DSP Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Gündem yaratan iddia

12.04.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiası gündem yaratırken gazeteci Murat Yetkin, AK Partili çevrelerin bu beklentide olduğunu iddia etti. Kulislerde konuşulanları aktaran Yetkin, "DSP’nin Cumhur İttifakı'na yanaşması halinde CHP’nin bölüneceğini düşünüyorlar" ifadelerini kullandı.

DSP Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Gündem yaratan iddia

Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Gazeteci Murat Yetkin, söz konusu iddiaların AK Parti kulislerinde iyiden iyiye konuşulduğunu yazdı.

Gazeteci Yetkin; AK Partili çevrelerin beklentiye gerekçe olarak, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın 30 Aralık 2020’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesini ve eski Genel Başkan Masum Türker’in son dönemdeki hükümet destekçisi açıklamalarını gösterdiğini belirtti.

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Bugünkü "Bir şehir efsanesi: Türkiye’de etkili muhalefet yok" başlıklı yazısında "DSP’nin Cumhur İttifakı'na yanaşması halinde CHP’nin bölüneceğini düşünüyorlar" değerlendirmesinde bulunan Yetkin, ekonomik ve siyasi olarak hükümetin baskı altında olduğunu iddia etti.

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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