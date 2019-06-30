HABER

DSP'de istifa krizi! Art arda duyurdular

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2019 21:58 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcıları Erdinç Özdil, Muammer Aydın ve Hasan Uğurtürk'ün görevlerinden istifa ettikleri bildirildi. DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Uğurtürk "23 Haziran seçimleri sürecinde DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ile oluşan derin anlayış farklılığım genel başkan yardımcılığı görevimi sürdürebilmemi olanaksız kılmıştır" ifadelerini kullandı.

DSP'de istifa krizi! Art arda duyurdular

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Erdinç Özdil, yaptığı yazılı açıklamada, "DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile derin fikir ayrılıkları yaşadıklarını" belirtti.

"Demokratik Sol rotasından çıkmış bir genel başkanın arkasından gitmemek ve yanlışlarına ortak olmamak adına genel başkan yardımcılığı ve parti sözcülüğü görevlerimden istifa ediyorum." ifadelerini kullanan Özdik, "Demokratik Sol mücadelesinin nefesinin yettiği yere kadar devam edeceğini" kaydetti.

İSTİFALARINI TWITTER'DAN DUYURDULAR

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Muammer Aydın da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "DSP'deki genel başkan yardımcılığı ve başkanlar kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir." ifadesini kullandı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Uğurtürk ise Twitter hesabından, "23 Haziran seçimleri sürecinde DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal ile oluşan derin anlayış farklılığım genel başkan yardımcılığı görevimi sürdürebilmemi olanaksız kılmıştır. Gizlenemez hale gelen ve artık partimize zarar verebileceğini düşündüğüm bu olumsuz duruma genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek son veriyorum." paylaşımında bulundu.

Özdil, Aydın ve Uğurtürk, parti meclisi üyesi olarak görevlerini sürdürecek.

Bu arada, Muammer Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DSP'nin İstanbul adayı olmuştu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
Muhabir Merve Yıldızalp Redaktör Ferhat Demircan
Yayınlayan Seval Güler


Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Bakan Akar: "Her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldık"Bakan Akar: "Her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldık"
SP lideri Karamollaoğlu'ndan ilaç ve tarımsal üretim uyarısıSP lideri Karamollaoğlu'ndan ilaç ve tarımsal üretim uyarısı
Anahtar Kelimeler:
DSP Demokratik Sol Parti Erdinç Özdil muammer aydın Hasan Uğurtürk

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a sert tepki

DSP'li Muammer Aydın, istifa ettiğini açıkladı

DSP'li Muammer Aydın, istifa ettiğini açıkladı

Ozan Kabak, resmen Schalke'de

Ozan Kabak, resmen Schalke'de

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Son görüntüsü takipçilerini korkuttu

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Diğer Haberler
Davutoğlu'ndan 'trol çeteler' eleştirisi

Davutoğlu'ndan dikkat çeken sözler!

Bakan Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı

Açılışı Erdoğan yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'G20' mesajı! 7 dilde paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 dilde paylaşım

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.