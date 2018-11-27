DSP'den Meral Akşener'e 'Ecevit' tepkisi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Burdur'da partililerle yemekte bir araya geldi. Kent merkezindeki bir lokantada verilen akşam yemeğinin ardından Önder Aksakal, gazetecilere açıklamada bulundu. Aksakal teşkilatlarının bulunduğu her yerde kendi adayları ile yerel seçime katılacaklarını söyledi. Aksakal, "Bu çok önemli bir ayrıntı. Toplumda son zamanlarda özellikle 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşadığımız ittifaklar anlayışı dayatıldı. Bunun özünde yatan gerekçe, Türkiye'yi değişik bir rejim sistemine doğru evriltmektir. İki partili sisteme yönlendirip, daha sonra da tek iradenin hakim olacağı bir siyasi mekanizmayı yaratmaya çalışıyorlar. Özü aslında budur. Fakat bu doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

'SEÇMENİN HAKLARINA HALEL GETİREN UYGULAMALAR'

İttifak kavramını ortaklaşa düşünülen ve gerçekleştirilebilecek bazı olaylar için öngörebileceklerini aktaran Önder Aksakal, "Aksi takdirde siyasi partiler devleti yönetmek ve seçime katılmak için kurulur. Bir parti, bir başka partinin adayını desteklemek için kurulmaz. Ama maalesef günümüzde topluma böyle algılar yaratılarak özellikle 'Cumhur İttifakı', 'Millet İttifakı' adı altında toplumu kamplara bölen, ikiye bölen bir anlayış hakim olmaya başladı. Türkiye'nin üç büyük ilinde, Türkiye'nin seçmen potansiyelinin neredeyse yarısına yakın potansiyeli adaysız bırakmak gibi bir strateji uygulamak istiyorlar. Bunlar bana göre seçmenin haklarına halel getiren uygulamalardır. Biz, DSP olarak bütün büyük şehirlerde ve diğer illerimizde hem il genel meclisi, hem belediye meclisi ve belediye başkanı adaylarımızı partililerimizden göstereceğiz" diye konuştu.