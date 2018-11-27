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DSP'den Meral Akşener'e 'Ecevit' tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 10:31 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 'KPSS'yi öğretmenler için çıkaranların eli kırılsın' diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek, "Ülkeyi yönetme iddiasında olabilecek bir siyasetçi için belki de söyleyebileceği en son sözdür bu. Ben de Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener'e aynı sözü iade ediyorum" dedi.

DSP'den Meral Akşener'e 'Ecevit' tepkisi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Burdur'da partililerle yemekte bir araya geldi. Kent merkezindeki bir lokantada verilen akşam yemeğinin ardından Önder Aksakal, gazetecilere açıklamada bulundu. Aksakal teşkilatlarının bulunduğu her yerde kendi adayları ile yerel seçime katılacaklarını söyledi. Aksakal, "Bu çok önemli bir ayrıntı. Toplumda son zamanlarda özellikle 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşadığımız ittifaklar anlayışı dayatıldı. Bunun özünde yatan gerekçe, Türkiye'yi değişik bir rejim sistemine doğru evriltmektir. İki partili sisteme yönlendirip, daha sonra da tek iradenin hakim olacağı bir siyasi mekanizmayı yaratmaya çalışıyorlar. Özü aslında budur. Fakat bu doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

'SEÇMENİN HAKLARINA HALEL GETİREN UYGULAMALAR'

İttifak kavramını ortaklaşa düşünülen ve gerçekleştirilebilecek bazı olaylar için öngörebileceklerini aktaran Önder Aksakal, "Aksi takdirde siyasi partiler devleti yönetmek ve seçime katılmak için kurulur. Bir parti, bir başka partinin adayını desteklemek için kurulmaz. Ama maalesef günümüzde topluma böyle algılar yaratılarak özellikle 'Cumhur İttifakı', 'Millet İttifakı' adı altında toplumu kamplara bölen, ikiye bölen bir anlayış hakim olmaya başladı. Türkiye'nin üç büyük ilinde, Türkiye'nin seçmen potansiyelinin neredeyse yarısına yakın potansiyeli adaysız bırakmak gibi bir strateji uygulamak istiyorlar. Bunlar bana göre seçmenin haklarına halel getiren uygulamalardır. Biz, DSP olarak bütün büyük şehirlerde ve diğer illerimizde hem il genel meclisi, hem belediye meclisi ve belediye başkanı adaylarımızı partililerimizden göstereceğiz" diye konuştu.

'ŞİMDİ OY DERDİNE DÜŞMÜŞ...'

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in KPSS ile ilgili sözlerini de eleştiren Önder Aksakal, şöyle konuştu:

"Sayın Akşener çıktı Öğretmenler Günü'nde bir toplantıda atanamayan öğretmenlerin ya da öğretmen olup da o mesleği yapmayanların oylarını devşirebilmek, onların duygularını sömürebilmek için kalktı dedi ki, 'Bu KPSS'yi öğretmenler için çıkaranların eli kırılsın.' Ülkeyi yönetme iddiasında olabilecek bir siyasetçi için belki de söyleyebileceği en son sözdür bu. KPSS öteden beri var. Sormak gerekir Sayın Akşener'e, bu KPSS dün çıkmadı ki; sizin Meclis başkanvekili olduğunuz dönemlerde de vardı bu KPSS ve bu KPSS uygulamasının çıkarıldığı hükümette o dönem Milliyetçi Hareket Partisi de hükümet ortağıydı. O sınavların gerekçesi 'layık olanlar bu görevleri yapsın, olmayanlar yapmasın'dı. Şimdi oy derdine düşmüş arkadaşlar muhtemelen. Oradaki öğretmenlerin duygularını sömürmek adına 'KPSS'ye öğretmenleri sokanların eli kırılsın' gibi absürt bir söz söyledi. Tabii bu toplumda nasıl algılanıyor? Ecevit getirmişti KPSS'yi. Ecevit düzgün adamdı. Hiçbir zaman kendi partilisini devlet kadrolarına yerleştirmek için gayret göstermedi. 'Hak eden hak ettiği yerde görev yapsın' derdi. Akşener'in sarf ettiği kötü sözü kendisine yakıştıramadım. Kötü söz sahibine aittir. Ben de Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener'e aynı sözü iade ediyorum." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
DSP İYİ parti Meral Akşener Bülent Ecevit KPSS

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