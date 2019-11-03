HABER

DSP Genel Başkanı Aksakal Tekirdağ’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2019 17:28 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti (DSP) Tekirdağ İl Kongresi, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede tek aday olan Mehmet Yaman, yeniden DSP Tekirdağ İl Başkanı seçildi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Tekirdağ İl Kongresi, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Turizm ve Otelcilik Uygulama Oteli’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede tek aday olan Mehmet Yaman, yeniden DSP Tekirdağ İl Başkanı seçildi. Kongrede kürsüye gelen DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef alarak, “Bir yerel seçim süreci yaşadık. Bu seçimlerde bir başarı elde etmiş havasıyla hayal dünyasında geziyorlar. Bölücülerin ve laik devlet düşmanı kripto cemaatçilerin şartlı desteğiyle elde edilmiş sonuçlar bir başarının değil, bir felaketin tezahürüdür. Bizi bu felakete sürükleyen ana sebep 27 senedir iktidar yüzü görmediği gibi bir koalisyonun ortağı bile olabilmeyi başaramamış anne muhalefet partisi CHP’dir” dedi.

"CHP parlamentoda bulunup Allah’tan sağlık, devletten aylık anlayışındadır’’
Aksakal, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Hepiniz biliyorsunuz ki gündeminde hiçbir zaman iktidar arzusu olmayan, sadece parlamentoda bulunup Allah’tan sağlık, devletten aylık anlayışına kendilerini bağlamış bir zihniyet, jakoben bir zümre, bu partinin üzerine çöreklenmiştir. Ecevit zaten bunun için Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmiş ve Demokratik Sol Parti’yi kurmuştur. Gerçek gerekçesi budur. Bunlar kendilerine sosyal demokrat, solcu, Atatürkçü gibi ifadeleri yakıştırırlar ama asla bu dediklerinin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur. Sözle söylerler ama iş Mecliste icraata geldiğinde hiçbirisi Meclis toplantı salonuna girmezler."
Önder Aksakal, CHP’nin son seçimlere "sözde Kürdistan hayaliyle yanıp tutuşan bölücü siyasetle kucak kucağa, koyun koyuna girdiğini" de savundu.

PARTNERKadınlarda hayat kurtaran testler! Kadınlarda hayat kurtaran testler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret etti, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.

En Çok Okunan Haberler

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

İlk soruda elendi! Sosyal medyada gündem oldu

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Bomba itiraf! 'Yıllardır iş gelmediği için...'

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Trump kararnameyi imzaladı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Acı olay! Sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Darbe vuruldu! Sayı 1090 oldu

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye sınırında

Saadet lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti açıklaması

Karamollaoğlu'ndan AK Parti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Bakan Çavuşoğlu: Tel Abyad'daki saldırı YPG'ye kol kanat gerenlere ibret olsun

Tel Abyad'daki saldırı YPG'ye kol kanat gerenlere ibret olsun

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, onları görünce makam aracını durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.