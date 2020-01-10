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  4. DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde "Tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum." ifadelerini kullanan Aksakal, şunları kaydetti:

"Toplumsal yaşamın sağlıklı gelişimi ve dünyada yaşananların insanlık alemine doğru yansıtılabilmesi için barışta, savaşta, her türlü hava koşulunda gerektiğinde yaşamlarını hiçe sayarak görevlerini büyük özverilerle sürdüren bir kare fotoğraf, bir satır yazıyla yüzlerce sayfalık kitaplara konu yaratabilmenin gerçek kahramanları çalışan gazetecilerin 10 Ocak gününü yürekten kutluyorum."

Aksakal, mesajında ayrıca DSP'nin her zaman, her koşulda basın emekçilerinin yanında ve arkasında olacağını vurguladı.

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

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