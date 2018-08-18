DSP Genel Başkanı Aksakal'dan bayram mesajı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Bayramlar sevginin, sevincin, mutlulukların paylaşıldığı, dayanışma duygularının güçlendiği önemli günlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, yayınladığı Kurban Bayramı mesajında, paylaşma ve dayanışma vurgusu yaptı.

Tüm İslam aleminin huzurlu bir bayram geçirmesini dileyen Aksakal, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar sevginin, sevincin, mutlulukların paylaşıldığı, dayanışma duygularının güçlendiği önemli günlerdir. İslam inancında, iman etmenin, sadakatin ve sözünde durmanın timsali olarak yaşadığımız mübarek Kurban Bayramı'nın Müslüman halkımıza ve İslam dinini benimsemiş tüm insanlara kutlu olmasını diler, huzurlu, mutlu ve esenlikler içinde nice bayramlara erişilmesini en içten duygularla temenni ederim."

