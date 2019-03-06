HABER

DSP Genel Başkanı Aksakal’dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 20:31 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu isim vermeden eleştirerek “Senin devleti yönetmek gibi bir derdin yok.

DSP Genel Başkanı Aksakal’dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu isim vermeden eleştirerek “Senin devleti yönetmek gibi bir derdin yok. Yapışmışsın Atatürk’ün eteğine ama, ondan sonra da gidersin Atatürk’e kefere diyenlerle kol kola gezersin.” dedi.

Demokratik Sol Parti Genel (DSP) Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Tekirdağ adaylarını tanıttı. Seçim otobüsü üzerine vatandaşlara seslenen Aksakal, CHP’ye ve lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ağır eleştirilerde bulundu. Aksakal, yaptığı konuşmasında, “DSP, 33 sene önce işçinin, emekçinin, hak arayışından doğmuş bir partidir. Bakmayın siz televizyonlarda diyorlar ya: ‘Bu DSP nerden çıktı.’ Yav kardeşim, bu DSP 33 sene önce kuruldu. 3 defa devleti yönetti. Sen 27 senedir yan gelip yatarken, tarlada bostan yan gel Osman yaparken, DSP 3 defa devleti yönetti. Senin haberin yok. Çünkü devleti yönetmek gibi bir derdinde yok senin. Yapışmışsın Atatürk’ün eteğine ama ondan sonra gidersin Atatürk’e ’kefere’ diyenlerle kol kola gezersin. Ondan sonra çıkarsın ‘Biz 1930’ların CHP’si değiliz’ yani Atatürk’ü inkar edersin. ‘Dersim arşivlerini açacağız’ dersin. Atatürk’ü yerden yere vurursun, ondan sonra dersin ki: ‘DSP’nin Genel Başkanı Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyormuş.’ Hadi oradan Atatürkçüler burada.” ifadelerini kullandı.

DSP Genel Başkanı Aksakal’dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na sert eleştiri

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Pakdemirli: CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık (2)Pakdemirli: CHP, ne yazık ki Atatürk'ün kurduğu CHP değil artık (2)
Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı (2)Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Bebeğine yazdığı mektupla yürek burkan hamile doktor, 'iyilik meleği'ymiş

Feci kazada hayatını kaybeden o doktor 'iyilik meleği'ymiş!

Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası

Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası!

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Ümraniye'deki evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.