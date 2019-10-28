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DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Demokratik Sol Parti, büyük devrimin ışığı altında, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, stratejik ve jeopolitik çıkarları doğrultusunda tarihi görevine devam etmektedir. 96 yıl önce, nasıl ki işgalcilere ve iş birlikçilerine karşı bağımsızlığımızı kazandıysak, bugün de benzer mahfillerin odaklarına karşı sapasağlam duruyoruz"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "Demokratik Sol Parti, büyük devrimin ışığı altında, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, stratejik ve jeopolitik çıkarları doğrultusunda tarihi görevine devam etmektedir. 96 yıl önce, nasıl ki işgalcilere ve iş birlikçilerine karşı bağımsızlığımızı kazandıysak, bugün de benzer mahfillerin odaklarına karşı sapasağlam duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, emperyalizme, işgale, talana, soysuzluğa karşı "Ya istiklal ya ölüm" ruhuyla verilen büyük mücadelenin en değerli kazanımı olan Cumhuriyet'in 96'ncı yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Cumhuriyete ulaşmak adına yapılan o soylu yolculuğun unutulmaması gerektiğini ifade eden Aksakal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Her şeyin kapkaranlık gözüktüğü bir ümitsizlik girdabında, işgal zırhlıları arasından bakarak 'Geldikleri gibi giderler' diyebilen kararlılığı yüreğimizin en derininde taşıyoruz. 'Ya istiklal ya ölüm' sözüyle kurtuluş mücadelesine girişen kahramanların seslerini duyuyoruz. Bugün biz, Demokratik Solcular, bütün yüreğimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diye haykırıyoruz. Cumhuriyet devrimi ve Atatürk ilkeleri, bizler için istismar malzemesi değildir. Programımızla, vizyonumuzla partimizin ve ideolojimizin merkezindedir.

Demokratik Sol Parti, büyük devrimin ışığı altında, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, stratejik ve jeopolitik çıkarları doğrultusunda tarihi görevine devam etmektedir. 96 yıl önce, nasıl ki işgalcilere ve iş birlikçilerine karşı bağımsızlığımızı kazandıysak, bugün de benzer mahfillerin odaklarına karşı sapasağlam duruyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, bütün vatandaşlarımın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, eşsiz mücadelenin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum."

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

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