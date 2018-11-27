DSP Genel başkanı Aksakal'dan pazar turu

Mesut MADAN BURDUR, (DHA)DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Burdur'da pazarı ziyaret edip, esnafla ve vatandaşla görüştü. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Burdur'da salı günleri kurulan halk pazarını gezdi. Aksakal'a Genel Başkan Yardımcısı Murat Özbilge, Burdur İl Başkanı Ali Ünal eşlik etti. Pazar yerinde alıcı ve satıcılarla sohbet eden, bazı tezgahlardan alışveriş yapan Önder Aksakal, vatandaşlardan destek istedi. Önder Aksakal, Burdur ilimizin esnafını gezdik, şimdi de pazar yerindeyiz. Pazar yeri ateş pahası. İnsanlar gerçekten alım zorluğu içerisindeler. Alım gücünün düşmesinden dolayı esnaf da tezgahlarında boş bekliyor, muzdaripler. Ekonominin geldiği durum ortada. Artık bazı gerçekleri saklama imkanı kalmamıştır. Demokratik Sol Parti olarak düşüncelerimizi halkımızla paylaştık, üreticilerimizle paylaştık. İnanıyorum ki bu seçimlerde Türkiye yeni bir yol açacaktır kendisine dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, salı pazarındaki gezisinin ardından Veteriner Hekimler Odası'nı ziyaret etti. Aksakal daha sonra karayoluyla Ankara'ya döndü.

