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  4. DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Rahşan Ecevit için başsağlığı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 23:34 | Son Güncelleme

"Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

Aksakal, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Demokratik Sol Parti'nin kurucusu ve ilk başkanı olan Rahşan Ecevit bir süredir tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etmiştir. Türk siyasetine büyük hizmetleri olan eski başbakanlarımızdan ve Demokratik Sol Parti'nin Onursal Genel Başkanı Merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Rahşan Ecevit

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