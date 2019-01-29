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DSP Genel Başkanı Aksakal’dan Sarıgül açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 06:49 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül’ün DSP’den aday olacağı iddialarına ilişkin, "Partimizin de içinde görev yapmış ve yetişmiş bir arkadaşımız.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül’ün DSP’den aday olacağı iddialarına ilişkin, "Partimizin de içinde görev yapmış ve yetişmiş bir arkadaşımız. Şişli halkı Sayın Sarıgül’ün DSP çatısı altında ak güvercinli mavi bayrağı altında seçimlere katılıp destek verme yönünde açıklaması olursa ya da bir görüşü olursa biz de DSP olarak kendilerinin bize başvurmasında herhangi bir sakınca görmeyiz" dedi.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Mustafa Sarıgül’ün CHP’den istifası ve DSP’den aday olacağı iddialarına ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulundu. Aksakal, "Sarıgül’ün siyasi anlamda nasıl bir karar vereceği konusu bizim öncelikle ilgi alanımızda değil. Kendileri bildiğimiz kadarıyla DSP’nin 1999 yılında Şişli Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Bülent Ecevit’le de siyaset yapmıştı. Son dönemde CHP’den belediye başkan aday adaylığı müracaatı olduğunu kamuoyunun bildiği kadar biz de takip ediyoruz. Geldiğimiz noktada anlaşılan o ki CHP’nin yerel seçimler süresinde adaylık açıklamalarını belirlemelerini oldukça uzattığı konusunda ciddi eleştiriler var. Bunu televizyon programlarında bazı gazeteci yazarların yorumcuların görüşlerinden de anlıyoruz. Bu gerekçeyle partisinden istifa etmiş ve Şişli halkının önerileri doğrultusunda bir karar vereceği konusunda açıklaması vardı" ifadelerini kullandı.

"Mustafa Sarıgül Bey’e değil, tüm vatandaşlarımıza DSP’nin kapısı açık"
2009 yılında da Sarıgül’ün DSP’nin belediye başkanı olarak seçildiğini hatırlatan Aksakal, şunları kaydetti:
"Kendisi DSP’nin genel kültürüne Ecevit’in ilkelerine yönelik yaklaşımlara yabancı değil. Partimizin de içinde görev yapmış ve yetişmiş bir arkadaşımız. Şişli halkı Sayın Sarıgül’ün DSP çatısı altında ak güvercinli mavi bayrağı altında seçimlere katılıp destek verme yönünde açıklaması olursa ya da bir görüşü olursa bizde DSP olarak kendilerinin bize başvurmasında herhangi bir sakınca görmeyiz. Bunu da yetkili kurullarımızda gerek Merkez Yönetim Kurulumuzda Başkanlık Divanımızda gerekse Parti Meclisimizde ciddi şekilde değerlendiririz. Bizde aday adaylarını yıldırmak diye politikamız yok, bizden aday olmak isteyen hangi partilimiz olursa hangi yurttaşımız olursa seçme ve seçilme hakkına sahip olan her Türk vatandaşının DSP’den aday adaylığı müracaatı yapma hakkı vardır bundan da mutluluk duyarız tabi ki. Sadece Mustafa Sarıgül Bey’e değil, bu kriterlere uyan tüm vatandaşlarımıza DSP’nin kapısı açık."

"Böyle bir tercihte bulunurlarsa elbetteki kendisiyle görüşürüz"
"Sarıgül’le bir görüşmeniz oldu mu istifasının ardından ve olacak mı?" sorusu üzerine Aksakal, "Bundan öncesine dair bir görüşmemiz yok ama bundan sonra olmayacak anlamına da gelmez. Eğer böyle bir tercihte bulunurlarsa elbetteki kendisiyle görüşürüz" açıklamasında bulundu.

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