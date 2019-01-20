HABER

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2019 18:39 | Son Güncelleme

"Demokratik Sol Parti'nin yerel seçim bildirgesinin adı 'Cumhuriyet Kent Umudu Projesi'dir. Kentlerimizi artık cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş insanlarla donatmalıyız"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Demokratik Sol Parti'nin yerel seçim bildirgesinin adı 'Cumhuriyet Kent Umudu Projesi'dir. Kentlerimizi artık cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş insanlarla donatmalıyız." dedi.

Aksakal, Samandağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen halkla buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Hatay'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerde belediye başkan adayı çıkaracaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı eleştiren Aksakal, "Böyle bir ittifakın içerisine toplumu zorla oy vermeye mecbur ediyorlar. Biz buna mecbur muyuz arkadaşlar? Biz bunların söylediği iki ittifaka oy vermek zorunda mıyız? Değiliz. Biz devleti yönettik, devlet yönetmenin ne olduğunu biliyoruz." dedi.

Aksakal, devlet yardımı almamalarına rağmen bugüne kadar güçlerinin yettiğince, partililerin katkılarıyla DSP'yi bugüne taşıdıklarını kaydetti.

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda hamasi hiçbir söylemlerinin olmadığını vurgulayan Aksakal, "Demokratik Sol Parti'nin yerel seçim bildirgesinin adı 'Cumhuriyet Kent Umudu Projesi'dir. Kentlerimizi artık cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş insanlarla donatmalıyız. İnsanlarımızı bu duygulardan uzaklaştırdılar. Halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik, laiklik, cumhuriyetçilik yok oldu. Hepsini yok ettiler." diye konuştu.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
AK Parti'li Şahin: CHP, yalan, iftira ve hakareti kurumsallaştırdıAK Parti'li Şahin: CHP, yalan, iftira ve hakareti kurumsallaştırdı
Bozcaada'da 650 seçmen itirazı geri çekildiBozcaada'da 650 seçmen itirazı geri çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal Halkla buluşma hatay

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Fatih Terim'i çılgına çeviren transfer

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Çermik İlçe Başkanı Sehit Kaya istifa etti

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Ordu adayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Ordu adayları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

AK Parti Van Milletvekili Arvas: Kazanamazsak şehirde yine silahlı çeteler peydahlanacak

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılmasına ilk yorum!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

'Halkbank'tan milletvekillerine promosyon' iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.