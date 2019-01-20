DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Demokratik Sol Parti'nin yerel seçim bildirgesinin adı 'Cumhuriyet Kent Umudu Projesi'dir. Kentlerimizi artık cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş insanlarla donatmalıyız." dedi.

Aksakal, Samandağ Kültür Merkezi'nde düzenlenen halkla buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Hatay'da Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerde belediye başkan adayı çıkaracaklarını belirtti.

Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nı eleştiren Aksakal, "Böyle bir ittifakın içerisine toplumu zorla oy vermeye mecbur ediyorlar. Biz buna mecbur muyuz arkadaşlar? Biz bunların söylediği iki ittifaka oy vermek zorunda mıyız? Değiliz. Biz devleti yönettik, devlet yönetmenin ne olduğunu biliyoruz." dedi.

Aksakal, devlet yardımı almamalarına rağmen bugüne kadar güçlerinin yettiğince, partililerin katkılarıyla DSP'yi bugüne taşıdıklarını kaydetti.

Yerel seçimlere yönelik çalışmalarda hamasi hiçbir söylemlerinin olmadığını vurgulayan Aksakal, "Demokratik Sol Parti'nin yerel seçim bildirgesinin adı 'Cumhuriyet Kent Umudu Projesi'dir. Kentlerimizi artık cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş insanlarla donatmalıyız. İnsanlarımızı bu duygulardan uzaklaştırdılar. Halkçılık, milliyetçilik, devrimcilik, laiklik, cumhuriyetçilik yok oldu. Hepsini yok ettiler." diye konuştu.

