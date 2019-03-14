DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kadir kıymet bilen bir parti olarak DSP, bu değerleri (Ali Acar, Mustafa Sarıgül, Celal Doğan) onların kapının önüne atmasına rağmen gönlünün dibine kadar koydu." dedi.

Aksakal, kısa süre önce CHP'den istifa ederek DSP'ye geçen Marmaris Belediye Başkanı ve DSP'den yeniden aday olan Ali Acar'ın proje tanıtım toplantısına katıldı.

Aksakal, Siteler Mahallesi'ndeki otelde gerçekleştirilen toplantıda, uluslararası emperyalizme karşı Ege ve Kıbrıs'ta olduğu gibi Güneydoğu'da bir uydu devlet kurulmasına engel olmalarından dolayı Meclis dışında bırakıldıklarını öne sürdü.

Partilerinden istifa eden adaylara gönüllerini açtıklarını belirten Aksakal, şunları kaydetti:

"Birçok belediye başkanı ve siyaset adamı, Türkiye'nin gidişinin gidiş olmadığını fark ettiler. Barışın, sevginin, kardeşliğin, özgürlüğün güvencesi olan DSP'nin çatısı altında hizmet etme kararı aldılar. Biz de geçmişteki hizmetlerinden dolayı Ali Acar, Mustafa Sarıgül, Celal Doğan gibi arkadaşlarımızın çalışmalarını sizlerden uzak tutmamak adına onlara kucağımızı açtık, gönlümüzü açtık. Kadir kıymet bilen bir parti olarak DSP, bu değerleri onların kapının önüne atmasına rağmen gönlünün dibine kadar koydu."