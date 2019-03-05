DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemek ne zaman ayıp oldu arkadaşlar? Ne zaman suç oldu? Türkiye'de siyaset yapan insanlar, devleti yönetenden randevu isteyemez mi? Bunu bir algı yaratmak için söylüyorlar." dedi.

Partisinin Ergene ilçesinde Sağlık Mahallesi'ndeki seçim bürosu açılışında konuşan Aksakal, seçim kapsamında Trakya turu başlattıklarını ve bütün Trakya'yı dolaşacaklarını söyledi.

Aksakal, Trakya turu kapsamında Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ merkezde ziyarette bulunacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin zor durumda olduğunu, ülkenin bu zorluğu ancak DSP politikalarıyla aşabileceğini savunan Aksakal, artık toplumun bütün kesimlerince bu durumun kabul edildiğini gördüklerini söyledi.

CHP tarafından kendilerine "Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mıymış?" şeklinde iftiralar atıldığını iddia eden Aksakal, CHP'yi Cumhuriyet'in değerlerini tüketmekle suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu istemesinin eleştiri konusu haline getirilmesine anlam veremediğini vurgulayan Aksakal, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemek ne zaman ayıp oldu arkadaşlar? Ne zaman suç oldu? Türkiye'de siyaset yapan insanlar, devleti yönetenden randevu isteyemez mi? Bunu bir algı yaratmak için söylüyorlar." dedi.