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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Tekirdağ'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 20:15 | Son Güncelleme

Önder Aksakal: - "Bu topraklar demokratik solcuların toprakları. Demokratik Sol Parti, 33 sene önce işçinin emekçinin hak arayışından doğmuş bir partidir"

TEKİRDAĞ (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Trakya'nın demokratik solcuların toprağı olduğunu belirterek, "Bu topraklar demokratik solcuların toprakları. Demokratik Sol Parti, 33 sene önce işçinin emekçinin hak arayışından doğmuş bir partidir." dedi.

Aksakal, Trakya programı kapsamında Malkara ilçesine geldi. Hükümet Meydanı'nda otobüs üzerinden partililere seslenen Aksakal, iktidarın politikalarını eleştirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaman ve Malkara Belediye Başkan Adayı Yılmaz Yıldız'ı da tanıtan Aksakal, daha sonra Tekirdağ kent merkezine geçti.

Köprübaşı Meydanı'nda da parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Aksakal, Trakya'yı, DSP'nin doğduğu ve büyüdüğü topraklar olarak nitelendirdi.

Aksakal, Trakya'nın demokratik solcuların toprakları olduğunu savunarak, "Tekirdağ ve Trakya, Demokratik Sol Parti'nin doğduğu topraklardır. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli Türkiye siyasetine Ecevit ile güvercinleri buradan havalandırıp Ankaralara kadar uzatan halkın memleketi buralar. Bu topraklar demokratik solcuların toprakları. Demokratik Sol Parti 33 sene önce işçinin emekçinin hak arayışından doğmuş bir partidir." diye konuştu.

CHP'nin izlediği politikaların yanlış olduğu yorumunu yapan Aksakal, "Televizyonlarda diyorlar 'Ya bu DSP nereden çıktı'? Ya kardeşim bu DSP 33 sene önce kuruldu. 3 defa devleti yönetti. Sen 27 senedir yan gelip yatarken, 'tarlada bostan yan gel Osman' yaparken DSP 3 defa devleti yönetti. Senin haberin yok. Çünkü devleti yönetme diye bir derdin de yok senin." ifadesini kullandı.

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DSP Malkara Önder Aksakal Tekirdağ

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