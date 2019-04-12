DSP Hatay İl Başkanı Mehmet Karaçay istifa etti

DSP Hatay İl Başkanı Mehmet Karaçay ve DSP Defne İlçe Başkanı Timuçin Sezgin Türüç, görevinden istifa etti.

Karaçay, Türüç ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, partisinin yerel seçimlerde Hatay’da izlenen politikanın ve Hatay Büyükşehir Belediyesine Hataylı olmayan bir adayın gösterilmesinden duyulan rahatsızlık üzerine istifa ettiğini belirtti.

Parti genel merkezi tarafından yerel seçimlerde izlenen politikanın yanlış olduğunu ifade eden Karaçay, "Gerek Türkiye, gerekse Hatay’da kazanılacak olan belediyelerin kaybedilmesine yol açacağı belirtilmiş olmasına rağmen genel merkez tarafından Hataylı olmayan biri aday yapılarak halkla inatlaşılmıştır. Partinin bu tutumundan dolayı kazanılması muhtemel yerler arasında olan Samandağ ve Defne ilçelerinde seçimler kaybedilmiştir. Bu nedenler görevimizden istifa ediyoruz ”dedi.

