DSP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yeni seçilen Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aksakal ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Aksakal'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Aksakal, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, deftere şunları yazdı:

"Türkiye'nin geleceğine güneş gibi doğarak bizlere demokrasi yolunu açan büyük Atatürk, 11'inci Olağan Kurultayımızda seçilen Parti Meclisimiz ve Merkez Disiplin Kurulumuzla huzurundayız. Yorgun, yılgın ve geleceğe dair umutları neredeyse tükenmeye yüz tutmuş halkın, tamamen demokratik yaşamın dışına atıldığı bir dönemde senin kurduğun Cumhuriyet'in faziletini, devlet ve toplum yönetiminde hakim kılmaya kararlıyız.

Ülkenin, vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğuna inancımızla çokça üreten halkın, hakça bölüşeceği bir Türkiye'de geleceğe umutla bakan insanların mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesini sağlamak en önde gelen hedefimizdir. Milliyetçi, vatansever, sol bir parti olan DSP, kurucumuz Bülent Ecevit'in öğretileriyle senin yolunda yılmadan, yorulmadan yürümeye devam edecektir. Bize gösterdiği 'çağdaş medeniyetler' seviyesine ulaşma idealimiz, 'tam bağımsız Türkiye' yaratma kararlılığımız, her geçen gün daha da güçlenerek artmaktadır. Tüm demokratik solcuların, sana engin saygısını ve sevgisini sunuyorum. Ruhun şad olsun."