DSP, İstanbul seçimlerinde başka aday gösterecek mi? İşte yanıtı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "YSK hukuksuz şekilde sandık kurullarını gerekçe göstererek yenilenmesine karar verdi. Böylesi bir kanunsuzluğa DSP olarak sessiz kalamayız bu yüzden İstanbul adayımız çekildi. Yeni bir aday gösterilmiyor" açıklamasını yaptı.

MUAMMER AYDIN: EKREM İMAMOĞLU BİZİM İÇİN İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANIDIR

DSP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın, "Adaylıktan istifa ettim. Partimiz başka aday göstermiyor. Ekrem İmamoğlu bizim için İstanbul Belediye Başkanıdır." dedi.

