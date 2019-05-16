DSP İstanbul'da hiçbir adayı desteklemeyecek

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da mevcut adaylardan birini destekleyecekleri yönündeki iddialara ilişkin, "Parti meclisimizin büyük çoğunluğuyla böyle bir açıklama yapılamayacağı hususu kararlaştırıldı." dedi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülü açıklamada Aksakal, 12 Mayıs'ta yaptıkları Parti Meclisi toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da aday gösterip göstermeme konusunu derinlemesine ele aldıklarını belirtti.

Aksakal, "Parti meclisimizin tümünün kararıyla yeni bir aday gösterilmemesi benimsendi. Bu tartışmalar içerisinde mevcut adaylardan birisinin de desteklenmesine yönelik bir açıklama yapma hususunda birkaç arkadaşımızın düşünceleri ortaya kondu. Parti meclisimizin büyük çoğunluğuyla böyle bir açıklama yapılamayacağı hususu kararlaştırıldı."

DSP'nin, Bülent Ecevit'in kimliğinde geçmişi ve gelenekleri olan bir siyasi parti olduğunu ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"DSP, üç kez devlet yönetmiş bir partidir. Başka manalar çıkarmak olayın özüne ve doğasına uygun değildir. Siyasette bir kesimi yok etmeye, yok saymaya çalışmak demokratik bir yaklaşım değildir. Herkesin DSP kararlarına saygı göstermesi gerektiğini belirtmek isterim. 31 Mart seçimlerinden sonraki süreçte DSP, seçimlerin 31 Mart'ta bittiğini, kendi adına bittiğini açıklamıştır."