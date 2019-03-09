DSP, İzmir'de adaylarını tanıttı

İZMİR (AA) - Demokratik Sol Parti (DSP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Karakülçe, "İzmir Büyükşehir Belediyesini 17 yıldır bunlar yönetmiyor mu ? Projeleriniz vardı da neden yapmadınız?" dedi.

Karakülçe, partisinin Bornova Öğretmenevi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Bülent Ecevit'in başbakanlığı dönemindeki bir çok kazanımın günümüzde yok edildiğini, ülkenin işsizlik sorunu ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Türkiye'de anamuhalefet sorunu olduğunu, CHP'nin AK Parti iktidarının alternatifi olamadığını belirten Karakülçe, şunları kaydetti:

"Bugün DSP'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi çıkmışlar İzmir'de proje açıklıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesini 17 yıldır bunlar yönetmiyor mu ? Projeleriniz vardı da neden yapmadınız ? Bugün İzmir'de 750 bin konut, meydana gelecek muhtemel bir depremde yerle bir olmakla karşı karşıyadır. Körfezin durumu ortada. Binlerce gencimizin belediyede iş başvuruları bekliyor. Sanki bu vatandaşlarımız, bu işleri yapsın diye bunlara oy vermemiş. İnanıyoruz ki 31 Mart bütün ilçelerimizde DSP bayrağının yükseldiği, umudun yeşerdiği bir gün olacak. Partimiz, halkımıza yeniden bir umut olacak. Bu yerel seçimlerden sonra yeniden güçlü bir şekilde sahalara döneceğiz."