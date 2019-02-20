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DSP, İzmir'deki 7 ilçede aday çıkarmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe'yi aday gösterdi.

DSP, İzmir'deki 7 ilçede aday çıkarmadı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe'yi aday gösterdi. Parti, İzmir'in 7 ilçesinde ise aday çıkarmadı. 31 Mart yerel seçimleri için CHP'den aday gösterilmeyen Tire İlçe Başkanı Tayfur Çiçek de istifa ederek, DSP'ye katıldı ve ilçeden belediye başkan adayı gösterildi.
DSP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için İzmir adaylarını belirledi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı, uzun süredir partinin genel başkan yardımcılığı görevini yürüten Selçuk Karakülçe oldu. DSP; Gaziemir, Bayındır, Bergama, Beydağ, Foça, Menemen ve Karabağlar'da aday çıkarmadı. Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Karakülçe, DSP'nin adaylarının İzmir'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Türkiye'de siyasetin kalitesinin yükselmesinin artık şart olduğunu belirten Karakülçe, siyasette kalite ile birlikte üretimin de kalitesinin yükselmesinin önemli olduğunu vurguladı. Ülkedeki demokrasi standartlarının yükseltmesinin gerekliliğini belirten Karakülçe, "Birilerinin artık meydanın boş olmadığını görmesi, bilmesi gerekiyor" dedi.
DSP'NİN İZMİR ADAYLARI:
Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe
Bornova: Sedat Anavatan
Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu
Çiğli: Abdurrahman Tekin
Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten
Karşıyaka: Okan Adatepe
Balçova: Deniz Danacıoğlu
Konak: Ali Sami Er
Narlıdere: Erdoğan Ezgi
Aliağa: Osman Kocabıyık
Çeşme: Ufuk Çankaya
Dikili: İsmail Can Polat
Karaburun: Dinçer Özlüoğlu
Kemalpaşa: Savaş Memiş
Kınık: Ali Göktaş
Kiraz: Salim Özkarakaş
Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy
Ödemiş: Özgür Köksal
Seferihisar: Suna Çabuk
Selçuk: Hüseyin Kireç
Tire: Tayfur Çiçek
Torbalı: Behaettin Karaca
Urla: Oya Kahraman
Bayraklı: Ali Atıf Şen

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DSP, İzmir'deki 7 ilçede aday çıkarmadı

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