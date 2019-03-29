DSP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran esnafı ziyaret etti

DSP Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran, Küçükçekmece esnafını ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyip onlarla sohbet eden Duran, “Biz bir tek kavga etmeyeceğiz. Her siyasi görüşten arkadaşla beraber çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Birkan Duran, pazar günü gerçekleştirilecek olan 31 Mart Yerel Seçimlere yönelik çalışmalarına devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden Duran, Küçükçekmecelilerin kendisini sevgi ile karşıladıklarını vurgulayarak, "Çekmeceliler bana çok güzel sahip çıktı. Ben de onlara Küçükçekmece’nin sakini olmayı değil sahibi olmayı vadediyorum. Beraber çalışacağız. Meclisler kuracağız. Bunlar iki esnaf, iki genç, iki bayan, iki işçi, iki emekli ve iki engelliden oluşacak” dedi.

“Sokaktaki can dostlarımız için planlarım var”

Sokak hayvanları için planları olduğunu söyleyen Duran, “Onları ötekileştirmeyeceğiz. Allah’ın buyurduğu gibi onlara iyi davranacağız. Onları barınaklarına kavuşturacağız. Sahiplendireceğiz. Hayvanların tedavi masraflarının vatandaşın bütçesine fazla gelen kısmını biz karşılayacağız” diye konuştu.