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DSP'li Muammer Aydın, istifa ettiğini açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 30.06.2019 15:14 | Son Güncelleme

31 Mart seçimlerinde İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, partideki görevlerinden istifa ettiği duyurdu.

DSP'li Muammer Aydın, istifa ettiğini açıkladı

31 Mart seçimlerinde DSP'den İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, DSP Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu görevlerinden istifa etti.

Muammer Aydın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:

"DSP'deki Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla"


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