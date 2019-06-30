DSP'li Muammer Aydın, istifa ettiğini açıkladı

31 Mart seçimlerinde DSP'den İBB adayı olan 23 Haziran seçimlerinde ise adaylıktan çekilen DSP'li Muammer Aydın, DSP Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu görevlerinden istifa etti.

Muammer Aydın'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:

"DSP'deki Genel Başkan Yardımcılığı ve Başkanlar Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Siyaset ilke ve doğrultu tutarlılığı gerektirir. Saygılarımla"

KAMUOYUNA



DSP ‘DEKİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI VE BAŞKANLAR KURULU ÜYELİĞİNDEN İSTİFA EDİYORUM.

SİYASET İLKE VE DOĞRULTU TUTARLILIĞI GEREKTİRİR

Saygılarımla

30.Haziran.2019

Av.Muammer Aydın

DSP PARTİ MECLİSİ ÜYESİ — Av. Muammer AYDIN (@AvMuammerAYDIN) 30 Haziran 2019



