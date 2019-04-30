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DSP Lideri Aksakal: CHP’nin Atatürk’ün kurduğu parti ile benzerliği kalmadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2019 15:05 | Son Güncelleme

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "CHP'nin bugünkü yapısının, kökleri Kuvayı Milliyeye dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu parti ile benzerliği kalmamıştır" dedi.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, "CHP'nin bugünkü yapısının, kökleri Kuvayı Milliyeye dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu parti ile benzerliği kalmamıştır" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçimlerin ardından DSP il ve ilçe binalarının açılışlarına katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Bir lokantada gazeteciler ile bir araya gelen Aksakal, yerel seçimlerin geride kaldığını hatırlattı, CHP'yi eleştirdi. CHP’nin Atatürk’ün kurduğu parti ile benzerliğinin kalmadığını söyleyen Aksakal, "Yeni CHP’nin hamasi vaatler ve söylemler ile seçenek olacağına toplum inanmıyor. Tuzu kuru jakoben bir zümrenin işgali altındaki partinin bugünkü yapısının, kökleri Kuvayı Milliyeye dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu parti ile benzerliği kalmamıştır. Türk milleti öncelikle bunlardan kurtulmalıdır" dedi.

Aksakal, sahte Atatürkçüler ve sahte solcular ile de mücadele edeceklerini ifade ederek, "Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kastedenler ile, emperyalist politikaların emir eri olmuş yapılar ile, şahsi, siyasi ikbal dışında hiçbir amaç gütmeyen sahte Atatürkçüler ve sahte solcular ile mücadelemiz eksilmeden devam edecektir" diye konuştu.

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