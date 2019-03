DSP Lideri Aksakal: Dirayetli bir muhalefet yapısı yok

Mehmet Can MERAL- Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, yerel seçim çalışmaları için gittiği Bodrum'da esnafı dinledi, Menteşe ilçesinde seçim ofisini ziyaret etti. Aksakal, "Parlamentoda dirayetli bir muhalefet yapısı yok" dedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, saat 09.00'da, Bodrum- Milas Havalimanı'na uçakla indi. Karayoluyla Bodrum'a giden Aksakal'a partisinin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Necati Utkan ve Menteşe Belediye Başkan Adayı Ali Durna da eşlik etti. Bodrum'u gezen Aksakal ve beraberindekiler, esnafla konuşup sıkıntılarını dinledi. Basın mensuplarına açıklama yapan Aksakal, vatandaşın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle arayış içine girdiğini ve DSP'yi bir çare kapısı olarak gördüğünü öne sürdü. Aksakal, partisinin adaylarının seçimi kazanacağını iddia ederek, "Herkesin beklentisi 'Acaba ben arsama ne kadar imar alabilirim? Hangi belediye başkanı benim bu talebimi yerine getirebilir?' Bunun ters versiyonu da doğru. O beklentilere cevap vermek amacıyla aday olduğunu iddia eden belediye başkan adayları da var. Bu doğru bir şey değil. Bodrum'un özgün bir yapısı var. Gerek coğrafi olarak, gerek kültürel olarak, gerekse de topoğrafik özelliği itibariyle de özel değerlendirilmesi gereken bir bölge. İnanıyorum ki Bodrumlu bu seçimleri pas geçmeyecektir. Kendi geleceği için DSP'nin temiz, düzgün özgürlükçü, dış dünyayla barış içerisinde yaşayabilecek bir kent haline gelmesi noktasında DSP'yi mutlaka destekleyecektir diye düşünüyorum" dedi. EMEKLİ BÜYÜKELÇİ ADAY OLDU DSP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Necati Utkan ise 41 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştığını belirterek, "Bağdat'ta, Tokyo'da ve Roma'da büyükelçilikler yaptım. Bir dönemde Türkiye İşbirliği Kalkınma Ajansı başkanıydım. Dışişleri Bakanı Müsteşar Yardımcısıydım. Dışişleri Bakanlığı sözcüsüydüm. Bu maceralı hayattan sonra da bana DSP'de yeni bir kapı açıldı. Beni bağırlarına bastılar. Çeşitli görevler verdiler. Son görev de burası. Burada özgün projelerimiz olacak. Biz her şeyden önce kent hakkına sadığız. Kent hakkının uygulanmasını istiyoruz. Tepeden inme, ceberutça dayatılmak üzere getirilen projeleri değil, halkın seçtiği projeleri istiyoruz" dedi. 'MUHALEFET ÜLKENİN SİYASETİYLE UĞRAŞAMIYOR' DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindekiler, Bodrum'un ardından seçim otobüsüyle gittikleri Menteşe ilçesinde partisinin seçim ofisini ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Aksakal, "Türkiye'de halk 17 senedir tek parti iktidarı yaşıyor. Her ne kadar parlamentoda partiler varsa da onlar son dönemde kutuplu siyaseti besler hale geldiler. Tek adam rejimi mantığının henüz ortadan kalkmadığını görüyoruz. Parlamentoda dirayetli bir muhalefet yapısı yok. Ülkemiz 2023 seçimlerine giderken, halkımız etkisi tamamen sıfırlanmış bir muhalefetten kurtulma arzusu içerisinde. Başta ana muhalefet partisi olmak üzere kendi iç çekişmelerinden kurtulamayan muhalefet ülkenin siyasetiyle uğraşamıyor" dedi. DSP lideri Aksakal, seçim otobüsünün önünde partililer ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Marmaris ilçesine hareket etti.