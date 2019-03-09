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DSP Lideri Aksakal: Parti seçime katılmak için kurulur, bunu bilmiyor musun

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

DEMOKRATİK Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin, seçimlere katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere, "'DSP niye seçimlere katılıyor?' diyorlar.

DSP Lideri Aksakal: Parti seçime katılmak için kurulur, bunu bilmiyor musun

Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- DEMOKRATİK Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin, seçimlere katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere, "'DSP niye seçimlere katılıyor?' diyorlar. Parti niye kurulur? Seçime katılmak için kurulur. Bunu bilmiyor musun?" diyerek, tepki gösterdi.
Partisi tarafından Hatay'da düzenlenen açık hava toplantılarına katılan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Samandağ ilçesinde partililere seslendi. Siyasetin kirli düzende yürütüldüğünü savunan Aksakal, şöyle konuştu:
"Ahlaki olmayan bir seçim kampanyası süreci başlamış görünüyor, hakaretler, iftiralar. 'DSP seçimlere niye katılıyor diyor, bakar mısınız? Kendilerine demokrat diyenler, çağdaş medeniyetlere gidiyoruz diyenler, milleti kandıranlar, 'Demokratir Sol Parti niye seçimlere katılıyor?' diyorlar. Parti niye kurulur? Seçime katılmak için kurulur. Bunu bilmiyor musun? Bir parti, başka bir partiyi iktidar yapmak için kurulur mu yahu? Üç defa devleti yönetmiş partiye kalkmışlar, 'Seçimlere niye katılıyorlar?' Katılırsa oylar bölünürmüş."
DSP Lideri Önder Aksakal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haydar Yılmaz'ın pankartlarının kesildiğini, araçlarının taşlandığını anlatarak, "Bunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun duymasını istiyorum" dedi.

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