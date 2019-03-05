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DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen ?

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirerek, "'Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mıymış.' Ya sen ne içtin kardeşim, bu içtiğinden bize de söyle de biz de kendimize gelelim.

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen ?

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştirerek, "'Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mıymış.' Ya sen ne içtin kardeşim, bu içtiğinden bize de söyle de biz de kendimize gelelim. Ne içiyorsun sen?" dedi.
DSP Lideri Önder Aksakal, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, partisinin belediye başkan adayı Bora Küçükçetin'in seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışta partililere seslenen Aksakal, güzel bir dönemden geçtiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Türkiye'nin içine düşürüldüğü bu sıkıntılı süreçten çıkış yolunun, sadece ve sadece demokratik sol politikalarla ancak gerçekleşeceği artık toplumun bütün kesimlerince kabul edilmiş durumda. İktidardaki AK Parti Hükümeti ve onun payandası olan diğer partiler, bunu sadece Milliyetçi Hareket Partisi olarak algılamayın, parlamentodaki bütün partiler onların payandası. İktidarlarının devam etmesi için görev üstlenmiş durumdalar ve bu misyon ile çalışmaya devam ediyorlar. İttifaklar diye bir ucubeyi halkın önüne defakto bir şekilde getirdiler, 24 Haziran seçimleri öncesinde millet ne olduğunu anlamadan seçimlere gitti. Fakat sonra gördüler ki, bu ittifak işi başka bir iş. Türkiye'yi iki partili bir sisteme götürmek için Türk milletine kurulmuş bir tuzak olduğunu bu millet anladı. Esasen bu 24 Haziran seçimleri biter bitmez kendileri de anladı da hatta bir ara itiraz ettiler, hatta bir ara kavga neredeyse, değil mi? Cumhur İttifakı'nda Devlet Bahçeli çıktı dedi ki; 'Bundan sonra ittifak yok.' Paçayı kurtardı ya, o zaman parlamentoya kapağı attılar, 'ittifak falan yok' dediler. Sayın Tayyip Erdoğan da dedi ki; 'Sepeti koluna herkes kendi yoluna. İşimize bakalım' dedi. Diğer ittifak taraftarları, onlar da birbirilerine girdi, bir anlamda. Hampadan seçime katıldı vatandaş. hampadan diyorum bakın bedavadan seçime katıldı. Bir gecede 15 günlüğüne, 15 milletvekilini nasıl ayarladıysalar ayarladılar, bunu anlaştılar ve seçime katıldı. Arkasından 50 küsur milletvekili çıkardıktan sonra ne dedi Akşener; 'Biz, bu ittifaktan zarar ettik' dedi. Böyle bir şey olur mu? Sen seçime bile katılamaz vaziyetteyken bir gecede seni itelediler, 50 milletvekili sahibi oldun. Yemek yediğin çanağı aldın bir kenara attın. Ama ne olduysa sonra yine anlaştı bunlar."
KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ
Kendisine yapılan eleştirilere de cevap veren Aksakal, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Aksakal, "'Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mıymış.' Ya sen ne içtin kardeşim, bu içtiğinden bize de söyle de biz de kendimize gelelim. Ne içiyorsun sen? Yahu Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapan sen, AK Parti'yi iktidarda tutan sen. Madımak'ta 37 tane insanı cayır, cayır yakarlarken 'şeriat isteriz' diye bağıranlarla seçimde ittifakı yapan sen. Atatürk'e kefere diyenleri koluna takan sen. Cumhuriyet'in değerlerini tüketen sen. AK Parti'ye seçim kazandıran ben miyim? Gitmişim Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemişim de bilmem neymiş. Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan randevu istemek ne zamandan beri ayıp oldu arkadaşlar? Ne zaman suç oldu? Türkiye'de siyaset yapanlar, devleti yönetenden randevu isteyemez mi? 'Bu DSP nereden çıktı?' diyorlar. Nereden çıkacak kardeşim, Ecevit bu milletin aklındaydı, yüreğindeydi, kalbinde yaşıyor. İşte Demokratik Sol Parti de 17 yıl önce teslim ettiği devleti yeniden geri alacak onun için buralardayız" diye konuştu.

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DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen ?DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen ?DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen ?DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne içiyorsun sen ?

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