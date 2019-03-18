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DSP logolu araçlarla AK Parti broşürlerinin taşındığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 18:51 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Özdil: - "Hukukçularımız bu çirkin komployu tezgahlayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur" - "AKP'nin seçim broşürlerini taşıtmak için sözde DSP aracını kullanması akla ve mantığa aykırıdır"

DSP Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Özdil, "sözde DSP logolu" seçim aracıyla AK Parti broşürlerinin taşındığı yönündeki iddialara ilişkin, "Hukukçularımız bu çirkin komployu tezgahlayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

Özdil, yaptığı yazılı açıklamada, internette, plakası belli olmayan ve partilerine ait olduğu ileri sürülen seçim aracıyla AK Parti broşürlerinin taşındığı yönünde kurgu bir video dolaştığını ileri sürdü.

Söz konusu videoya basın kuruluşlarının itibar etmediğini belirten Özdil, şunları kaydetti:

"Hukukçularımız bu çirkin komployu tezgahlayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Olay yargıya intikal etmiştir. AKP'nin seçim broşürlerini taşıtmak için sözde DSP aracını kullanması akla ve mantığa aykırıdır. DSP, 31 Mart seçimlerinde açık ya da gizli hiçbir ittifak içerisinde yer almayacak ve ittifakını sadece halkla yapacaktır."

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AK Parti broşürleri DSP logolu Erdinç Özdil

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