DSP logolu araçlarla AK Parti broşürlerinin taşındığı iddiası

DSP Genel Başkan Yardımcısı Erdinç Özdil, "sözde DSP logolu" seçim aracıyla AK Parti broşürlerinin taşındığı yönündeki iddialara ilişkin, "Hukukçularımız bu çirkin komployu tezgahlayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

Özdil, yaptığı yazılı açıklamada, internette, plakası belli olmayan ve partilerine ait olduğu ileri sürülen seçim aracıyla AK Parti broşürlerinin taşındığı yönünde kurgu bir video dolaştığını ileri sürdü.

Söz konusu videoya basın kuruluşlarının itibar etmediğini belirten Özdil, şunları kaydetti:

"Hukukçularımız bu çirkin komployu tezgahlayanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Olay yargıya intikal etmiştir. AKP'nin seçim broşürlerini taşıtmak için sözde DSP aracını kullanması akla ve mantığa aykırıdır. DSP, 31 Mart seçimlerinde açık ya da gizli hiçbir ittifak içerisinde yer almayacak ve ittifakını sadece halkla yapacaktır."

