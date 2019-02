DSP Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı

- "Tarihin çöplüğüne yol alıyorlar"

İftira, hakaret, aşağılama, hakir görme anlayışını şiddetle reddettiğinin altını çizen Aksakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep bilinen tavırlarıyla, hep görünen basitlikleriyle ve hep yaşadıkları çaresizlikleriyle bu jakoben zümre artık siyasi tarihin çöplüğüne doğru emin adımlarla yol almaktadır. Kendilerinden başka siyasi yapılara tahammülü olmayan bu gardrop Atatürkçüleri elbet bir gün halkın şamarını yiyecek ve unutulacaklardır. Şimdi yine eski plaklarını çalmaya başladılar. 'Oyları bölüyorsunuz' diyorlar değil mi? Bu plağı hep çaldı bunlar DSP kurulduğundan beri. Temcit pilavı gibi önümüze getirirler her seçim öncesinde. Ecevit bunlar için her zaman bir 'bölen' oldu. Bir partiye 'oyları bölüyorsunuz' demek, çoğulcu demokrasiye inançsızlık, hakka, adalete saygısızlık değil midir? Bu söylem halkımıza ve seçmenlere hakaret değil midir? Halkın iradesine siyasi ipotek koymak değil midir? Bunların Manisalı bir milletvekilleri var, önceki gün bir toplantıda partililer karşı konuşurken biraz ağlaşmış, inciler döktürmüş. 'Karaoğlan'ın partisine AK Parti'ye seçim kazandırmak yakışır mı?' diyor. Sevsinler seni kardeşim. Sen daha kendi ilinde, Manisa'da aday çıkaramamışsın. Her yerde 'Ben parti rozeti takmam, ben ülkücüyüm' diyenlerin eteğinin altına saklanmışsın, şimdi de kalkmış 'Karaoğlan'ın partisi' diyip, Ecevit'i istismar ediyorsun. Ayıp değil mi? Hayatınız Atatürk'ü istismar etmekle, Atatürk'ü pazarlamakla geçti. Hayırdır, sermaye tükendi mi? Şimdi Ecevit'e mi sıra geldi?"