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DSP yerel seçimlere girebilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

Genel Başkan Önder Aksakal: - "YSK, partimizin 2019'un Mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partilerinin gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere girebileceğini bildirdi.

Aksakal, yazılı açıklamasında, partilerinin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) açıkladığı listede yer almadığı için 24 Haziran'daki seçimlere katılamadığını anımsattı.

Yerel seçimlere girebilmek için YSK'ye başvurduklarını belirten Aksakal, şu bilgileri verdi:

"YSK, partimizin 2019'un mart ayında yapılacak yerel yönetimler seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip olduğuna karar verdi. Bu karar üzerine vakit kaybetmeden seçim çalışmalarına başladık. Birçok yerde sandıklardan başarıyla çıkacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği görevlerini üstlenerek halkımıza, Cumhuriyetin kuruluş ruhuna sahip olarak ve demokratik sol ilkeler çerçevesinde hizmet etmeyi benimseyen tüm yurttaşlarımızı ak güvercinli mavi bayrağımızın altında toplanmaya davet ediyorum."​

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Anahtar Kelimeler:
DSP DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yerel seçimler Yüksek Seçim Kurulu

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