HABER

DSP'de bayramlaşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 21:54 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramı dolayısıyla partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramı dolayısıyla partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

DSP'den yapılan açıklamaya göre, DSP Genel Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Aksakal, programında yaptığı konuşmada tüm vatandaşların ve Müslümanların bayramını kutladı.

Dünyanın yeni ve büyük bir paylaşım savaşında olduğunu ifade eden Aksakal, ülkenin ekonomik açıdan sıkıntılı günler geçirdiğini söyledi.

Yerel seçimlerin Mart 2019'da yapılacağını hatırlatan Aksakal, milletin, DSP'nin "halk için hakça" çalışmalarına bir kez daha fırsat vereceğine olan inancını dile getirdi. Aksakal, "Bu inançla ve gayretlerimizle, önümüzdeki ilk genel seçimlerin güçlü temellerini atmış olacağız." dedi.

Öte yandan siyasi partiler arasındaki bayramlaşma programları kapsamında, DSP'ye yapılan ziyaretlerde misafirleri Genel Sekreter Abbas Deniz, Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Ayda Nur Gül Sarıcaoğlu, PM Üyesi Yakup Kalmuk ve Kocaeli İl Başkanı Halim Dedeoğlu'ndan oluşan heyet ağırladı.

Parti ziyaretlerini ise Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova ve İbrahim Yumuşak ile PM üyeleri Nursel Kızılırmak, Ahmet Çakmak, Tuğçe Tekçe ve Metin Oktay'dan oluşan heyetler gerçekleştirdi.

PARTNERBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değilBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değil
Kurban etlerini alıp sahilde mangal yaptılarKurban etlerini alıp sahilde mangal yaptılar
Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan üs bölgelerine ziyaretBitlis Valisi Ustaoğlu'ndan üs bölgelerine ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DSP DSP Genel Başkanı Önder Aksakal

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Mehmet Ali Erbil tekerlekli sandalyeyle sahneye çıktı

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Spor Toto Süper Lig'de biten transferler

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi

Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı

Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı

Diğer Haberler
Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Şırnak'ta öldürülen teröristler Yusuf Sungur ve yardımcısı çıktı

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Kahreden haber! Çok sayıda ölü var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

Balık festivalinde akılalmaz kavga! Ölü ve yaralılar var

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

AK Partili isim Erdoğan'ın bayramını denizin altında kutladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.