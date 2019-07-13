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DSP'de belediye başkanları toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 12:24 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partili belediye başkanlarıyla bir araya geldi - Önder Aksakal: - "Mahalli idareler seçimlerinde başarılı olduğumuz belediyelerimiz eliyle DSP belediyeciliğini yeniden halkımızla buluşturacağız"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Mahalli idareler seçimlerinde başarılı olduğumuz belediyelerimiz eliyle DSP belediyeciliğini yeniden halkımızla buluşturacağız." ifadesini kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre Aksakal, DSP'li belediye başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya gelerek toplantı yaptı.

Aksakal, toplantıda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde halka "Cumhuriyet Kent Umudun Projesi" olarak adlandırdıkları seçim bildirgesi ile bir perspektif sunduklarını belirterek, bildirgede makro düzeyde yer alan başlıkların stratejik eylem planlarını hayata geçireceklerini kaydetti.

DSP olarak kısır çekişmelerden, içeriksiz diyaloglardan ve çıkara dayalı siyasi platformlardan uzak duracaklarını ifade eden Aksakal, Türkiye'nin geleceğine ilişkin kurgulanan dış merkezlerle bağlantılı projelere asla paydaş olmayacaklarını vurguladı.

Aksakal, "Belediye başkanlarımız Cumhuriyet Kent Umudun Projesi kapsamında kendi bölgelerinde, yörenin özgün ve öncelikli konularını kapsayan en verimli çalışmalara imza atacaklardır. DSP olarak gerek yerel yönetimlerde, gerekse merkezi hükümet nezdinde ülkenin ve halkımızın yararına olan tüm çalışmalara desteğimizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
belediye başkanları DSP DSP Genel Başkanı Aksakal

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