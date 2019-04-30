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DSP’de komedi gibi açılış

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:58 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Gaziantep İl teşkilatının açılışı komik olaylara sahne oldu.

DSP’de komedi gibi açılış

Demokratik Sol Parti’nin (DSP) Gaziantep İl teşkilatının açılışı komik olaylara sahne oldu. Makas ve kurdele bulunmayan açılışta makas yerine maket bıçağı önerilirken, kurdele yerine ise partili bir kadına ait şal kesildi.
31 Mart Seçimlerinin ardından ilk ziyaretini Gaziantep’e yapan Genel Başkan Önder Aksakal, Demokratik Sol Parti’nin (DSP) yeni İl binasının açılışına katıldı. Ancak hazırlıksız yapılan açılış ilginç olaylara sahne oldu. Açılış kurdelesinin bulunmaması nedeniyle hemen bir partili kadına ait "ak güvercin" baskılı şal, kapıya getirildi. Şalı kesmek için ise bu kez makas arandı. Makas bulunamayınca bir parti görevlisi ise makas yerine maket bıçağı ile açılışın yapılmasını önerdi. Partili ve gazeteciler arasında gülüşmeye neden olan maket bıçağı teklifinden ise gazetecilerin de devreye girmesiyle vazgeçildi. Kurdele kesmeden yapılmak istenen açılış, son anda makas bulunmasıyla devam etti. Yaklaşık 10 dakika sonra gelen makas ile şalı kesen Aksakal, içeride gazeteciler ve partililerle sohbet etti.
Şalı kesilen kadın ise yaşananlara gülerek, "Makası bulmasalardı benim şal gitmezdi" dedi. Partili kadın, "Anı kalsın bende" diyerek, iki parçaya ayrılan şalı da aldı.
Teşkilatın açılışında konuşan Aksakal, DSP’nin 31 Mart seçimlerinden sonra yeni bir seçim takvimini Gaziantep’ten başladığını ilan ediyorum. Önümüzdeki süreçte DSP’nin Türkiye’deki ağırlığını daha çok hissedeceksiniz. Bugün Gaziantep’in yeni il binası için burada buluştuk. 31 Mart seçimlerini DSP olarak kendi çalışmalarımız çerçevesinde başarılı bir seçimde sonuçlandırdığımızı düşünüyorum. Çünkü geçen dönemlerde DSP’in varlığının tartışıldığı bir dönemi geride bıraktık. Artık DSP Türkiye siyasetinde aktif bir görev alacaktır” diye konuştu.

DSP’de komedi gibi açılış

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