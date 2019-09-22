DSP'de olağan kurultay 15 Aralık'ta

Aksakal, 10 gün sonra TBMM'nin yeni yasama yılına başlayacağını hatırlatarak, "Her ne kadar Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin varlığı gerekçe gösterilerek Meclis iradesinin ortadan kalktığı topluma dikte edilmeye çalışılıyorsa da esasen dirayetli bir Meclis, Cumhurbaşkanı Hükümeti'ni de etki alanında tutarak doğru icraatlar yapabilmesini sağlama yetkisine ve gücüne sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin geleceğine yönelik siyaset üretme, toplumsal kalkınmayı esas alacak ekonomi politikaları yaratma konusunda yeteneksizlikleri tescillenmiş partilerle Türkiye'nin artık bir adım ileri gidebilme olanağı kalmadığını savunan Aksakal, iktidarı ve muhalefet partilerini eleştirdi.

DSP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da bir otelde gazetecilerle buluşan Aksakal, partisinin kurultay sürecine ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'nin, demokratik ve eşit koşullarda bir seçim sistemini ortaya koyacak yasal düzenlemeyi hayata geçirmesi gerektiğine işaret eden Aksakal, bu kapsamda seçim barajlarının sıfırlamasını, Hazine yardımının seçimlere katılan partilere eşit şekilde dağıtılmasını, seçim sonrasında ise bu yardımın alınan oya göre tahsis edilmesini istedi.

DSP'nin, 18 yıl önce devleti sorunları neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış olarak AK Parti'ye teslim ettiğini aktaran Aksakal, şunları kaydetti:

"15 Aralık'ta toplanacak DSP 11'inci Olağan Kurultayı, Türkiye'nin önüne yeni hedefler koyacak, sevgi felsefesini birinci ilke olarak ele alıp Atatürk'ün öngördüğü 'Anadolu Uygarlık Projesi'ni esas alan, 'halkçılık' temeli üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ni 'Cumhuriyet Kent Programıyla' yeniden dünya devletleri arasındaki onurlu ve saygın konumuna taşıyacaktır."

