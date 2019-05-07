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DSP'den İstanbul seçimleri açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan kanunsuzluklar ve usulsüzlükler aynı zarf içine konulan ilçe adayları ve muhtarlar için de söz konusu olmalıydı"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan kanunsuzluklar ve usulsüzlükler aynı zarf içine konulan ilçe adayları ve muhtarlar için de söz konusu olmalıydı." ifadesini kullandı.

Aksakal, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

YSK'nin gerekçeli kararını henüz görmediklerine değinen Aksakal, kısa kararda belirtilen "büyükşehir seçiminin iptali ve yenilenmesi" ibaresinin, toplumun hukuka ve adalete dair örselenmiş duygularını daha da yok ettiğini savundu.

Kanunsuz oluşturulduğu söylenen aynı kurulların ilçe seçimlerini de gerçekleştirdiğine dikkati çeken Aksakal, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla İstanbul seçimlerinde ortaya çıkan kanunsuzluklar ve usulsüzlükler aynı zarf içine konulan ilçe adayları ve muhtarlar için de söz konusu olmalıydı. Eğer sandık kurulları kanun dışı yöntemlerle oluşturulduysa bu sandık kurulları sadece büyükşehir belediye oylarını saymamıştır. İlçe belediyelerinin oylarını da muhtarların oylarını da büyükşehir dışındaki ilçelerdeki meclis üyelerinin oylarını da saymıştır. Dolayısıyla tek başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptal olması hukuka tam anlamıyla uygun değildir."

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal istanbul seçimleri

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