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DSP'den İstanbul seçimleri açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2019 15:47 | Son Güncelleme

Genel Başkan Önder Aksakal: - "Hükümet ve TBMM ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Hükümet ve TBMM ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir." ifadesini kullandı.

Aksakal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini değerlendirdi.

Toplumsal iradenin kurumsal iradeden üstün olduğu gerçeğini ortaya koyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlandığını belirten Aksakal, "Seçimi kazanan Sayın İmamoğlu’nu tebrik ediyorum, görevinde başarılar diliyorum. Hükümet ve TBMM ülke gerçeklerine acilen dönerek ekonomideki ve dış politikadaki kritik sürecin kontrol altına alınması için strateji üretmelidir." açıklamasını yaptı.

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