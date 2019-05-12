DSP'İN İBB ADAYINDAN İSTİFA AÇIKLAMASI

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA)

DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Muammer Aydın, 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde belediye başkanlığı adaylığından istifa ettiğini açıkladı. Aydın, "Seçime girip girmeme konusunda parti meclisimizin aldığı karar, yetkili organlarımız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır." dedi.

Muammer Aydın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı istifa açıklamasında, "Bugün itibariyle DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığından istifa etmiş bulunmaktayım . Kamuoyuna duyurulur. Av. Muammer Aydın." dedi.

"SANDIKTAN MİLLİ İRADE ÇIKMIŞ, SEÇİMİ EKREM İMAMOĞLU KAZANMIŞTIR"

Muammer Aydın DHA'ya yaptığı açıklamada da istifasıyla ilgili şunları söyledi:

"YSK eliyle yapılan hukuksuzluklar ve seçim iptali kabul edilemez. Sandıktan milli irade çıkmış, seçimi Ekrem İmamoğlu kazanmıştır. Bu aşamadan sonra hukuksuz olarak seçimin iptal edilip, mazbatanın geri alınması kesinlikle doğru ve hukuka uygun değildir. YSK kararıyla yaratılan hukuksuzluk tarafımızdan kabul edilemez. Seçime girip girmeme konusunda parti meclisimizin aldığı karar, yetkili organlarımız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır. AKP kaybettiğinde dilerim 23 Haziran seçim sonuçlarına itiraz etmez."

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