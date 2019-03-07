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DSP’li aday kampanyasını sıpası 'Mister' ile yürütüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2019 17:40 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde, DSP'den Belediye Başkan adayı olan turizmci Alp Erdem (35), seçim kampanyasını sahibi olduğu otelin maskotu, 'Mister' isimli sıpa ile yürütüyor.

Mustafa ERCAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde, DSP'den Belediye Başkan adayı olan turizmci Alp Erdem (35), seçim kampanyasını sahibi olduğu otelin maskotu, 'Mister' isimli sıpa ile yürütüyor. Erdem, 'Mister' ile çarşı, pazar gezerek, destek istiyor.

Yerel seçime sayılı günler kala, adaylar,oy almak ve kampanyalarını duyurmak için farklı tanıtımlara imza atıyor. DSP'nin Çamlıyayla ilçesi Belediye Başkan adayı Alp Erdem de, kampanyasına dikkat çekmek için, her gün 'Mister' isimli 2 yaşındaki sıpa ile ilçeyi baştan sona dolaşıyor. Mister ile birlikte gezdiği çarşı, pazar ve caddelerde vatandaştan destek isteyen Alp Erdem, büyük ilgi görüyor.

Kanada’da turizm üzerine üniversite eğitimi alan ve 10 yıl bu ülkede yaşayan Erdem, 6 yıl önce ailesinin Kuzey Irak'taki inşaat işleri nedeni ile Erbil’e yerleşti. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönen Erdem, Mersin'de babaannesi Esamet Erdem’den kalan araziye turizm tesisi kurdu. 2 yıldır tesisin işletmeciliğini de yapan Erdem, Çamlıyayla ilçesinde yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyledi. Alp Erdem, yaşadığı yere katkı sunmak için siyasete girdiğini anlatarak, "Belli bir eğitim aldım, belli bir vizyona sahibim. Bu vizyon ve eğitim doğrultusunda, yaşadığım yere, Çamlıyayla'ya bir katkı sunabileceğime inanıyorum. Çamlıyayla hem Torosların hem de Türkiye’nin en önemli yaylalarından bir tanesi. Ama Türkiye gibi potansiyelinin çok altında seyrediyor. Bu potansiyeli gerçekleştirmesi konusunda benim de bir katkımın olabileceğine inanıyorum. Bu yüzden de aday oldum" dedi.

Erdem, aday olmasının asıl amacının farkındalık ve fark yaratmak olduğunu kaydederek, "Benim gibi eğitimli, vizyonlu olan genç arkadaşlarımın özellikle kendi yerel yönetimlerinde söz sahibi olmak için biraz heveslenmesini istedim. Umarım bu konuda biraz başarılı olmuşumdur" diye konuştu.

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