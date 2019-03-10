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DSP'li Haydar Yılmaz seçim kampanyasını başlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 16:00 | Son Güncelleme

DSP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz: - "Ankara'yı dünyanın en önemli başkenti yapacak bir vizyona, bilime ve bir akla ihtiyaç var. Seçim startı vererek, bunu başlatmak istedik"

Demokratik Sol Partinin (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Yılmaz, "Ankara'yı dünyanın en önemli başkenti yapacak bir vizyona, bilime ve bir akla ihtiyaç var. Seçim startı vererek, bunu başlatmak istedik." dedi.

Yılmaz, DSP Genel Merkezi önünde düzenlenen etkinlikte partililere hitap ederek, seçim kampanyasını başlattı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın kendisine Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklif etmesinin ardından seçim çalışmalarına başladığını belirten Haydar Yılmaz, "Belediyeleri yönetebilmek için özellikle başkenti yönetebilmek için akla, bilime, sanata ihtiyaç var. İki tane aday var. Kim bunlar? İki kafadar. İkisi de aynı kulvarda. Demokratik Sol Partinin dışında sol yanı olan bir parti kaldı mı? Kalmadı. O zaman biz, sol yanımızı doldurmak için sizlere güvenerek yola çıktık. Benim sol yanım ağrıyor, sol yanım." değerlendirmesinde bulundu.

Adaylığının açıklanmasının ardından güzel yorumlar aldığına dikkati çeken Yılmaz, "Ankara'yı dünyanın en önemli başkenti yapacak bir vizyona, bilime ve bir akla ihtiyaç var. Seçim startı vererek, bunu başlatmak istedik." diye konuştu.

Yılmaz, son günlerde partisinin afiş ve pankartlarının yırtıldığını da hatırlatarak, "Demokrat insanlara afiş yırtmak yakışmaz. Her tarafta afişlerimiz kesiliyor, yırtılıyor. Biz sizlerin katkısıyla kıt, kanaat olanaklara bunu yapıyoruz. El vicdan yapmayın bunu. Bunu kimlerin yaptığını biliyoruz." ifadesini kullandı.

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