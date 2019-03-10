DSP'li Yılmaz: Belediyeleri yönetebilmek için akla ihtiyaç var

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Haydar Yılmaz, rakiplerinin 'gönül' ve 'derman' sloganlarıyla başkanlık için yarıştığını belirterek, "'Gönül' diyorlar, 'derman' diyorlar; ama içi boş. 'İlim' demiyorlar, 'bilim' demiyorlar, 'akıl' demiyorlar. Oysa ki belediyeleri yönetebilmek için akla ihtiyaç var, bilime ihtiyaç var, sanata ihtiyaç var" dedi.

DSP'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yılmaz, partisinin genel merkezi önünde düzenlenen mitingle seçim kampanyasını başlattı. Burada halka hitap eden Yılmaz, yerel seçim sürecinin, genel seçim havasında geçtiğini söyledi. Rakiplerinin 'derman' ve 'gönül' sloganlarıyla başkanlık için yarıştığını belirten Yılmaz, "Birinde derman kalmamış, birinde gönül kalmamış. 'Gönül' diyorlar, 'derman' diyorlar; ama içi boş. 'İlim' demiyorlar, 'bilim' demiyorlar, 'akıl' demiyorlar. Oysa ki belediyeleri yönetebilmek için akla ihtiyaç var, bilime ihtiyaç var, sanata ihtiyaç var. Burada 2 aday var, 2 kafadar, 2'si de aynı kulvarda. Arkadaş ne diyor? 'Sol yanım ağrıyor' diyor. DSP'nin dışında sol yanı olan bir parti kaldı mı? Kalmadı. O zaman biz sol yanımızı doldurmak için sizlere güvenerek yola çıktık. Benim de sol yanım ağrıyor. Yıllarca birlikte olduğum yerin ilkesizliğini gördüğüm için, burada sol gördüğüm için buraya geldim" diye konuştu.