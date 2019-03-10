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DSP'li Yılmaz: Belediyeleri yönetebilmek için akla ihtiyaç var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 16:55 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Haydar Yılmaz, rakiplerinin 'gönül' ve 'derman' sloganlarıyla başkanlık için yarıştığını belirterek, "'Gönül' diyorlar, 'derman' diyorlar; ama içi boş.

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Haydar Yılmaz, rakiplerinin 'gönül' ve 'derman' sloganlarıyla başkanlık için yarıştığını belirterek, "'Gönül' diyorlar, 'derman' diyorlar; ama içi boş. 'İlim' demiyorlar, 'bilim' demiyorlar, 'akıl' demiyorlar. Oysa ki belediyeleri yönetebilmek için akla ihtiyaç var, bilime ihtiyaç var, sanata ihtiyaç var" dedi.

DSP'nin 31 Mart yerel seçimi için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Yılmaz, partisinin genel merkezi önünde düzenlenen mitingle seçim kampanyasını başlattı. Burada halka hitap eden Yılmaz, yerel seçim sürecinin, genel seçim havasında geçtiğini söyledi. Rakiplerinin 'derman' ve 'gönül' sloganlarıyla başkanlık için yarıştığını belirten Yılmaz, "Birinde derman kalmamış, birinde gönül kalmamış. 'Gönül' diyorlar, 'derman' diyorlar; ama içi boş. 'İlim' demiyorlar, 'bilim' demiyorlar, 'akıl' demiyorlar. Oysa ki belediyeleri yönetebilmek için akla ihtiyaç var, bilime ihtiyaç var, sanata ihtiyaç var. Burada 2 aday var, 2 kafadar, 2'si de aynı kulvarda. Arkadaş ne diyor? 'Sol yanım ağrıyor' diyor. DSP'nin dışında sol yanı olan bir parti kaldı mı? Kalmadı. O zaman biz sol yanımızı doldurmak için sizlere güvenerek yola çıktık. Benim de sol yanım ağrıyor. Yıllarca birlikte olduğum yerin ilkesizliğini gördüğüm için, burada sol gördüğüm için buraya geldim" diye konuştu.

'HER TARAFTA AFİŞLERİMİZİ YIRTIYORLAR'

Büyükşehir Belediyesi için en deneyimli başkan adayının kendisi olduğunu savunan Haydar Yılmaz, Ankara'yı vizyonla deneyimle ve tecrübeyle dünya başkenti yapacağını söyledi.

Kentteki afişlerinin yırtıldığını da dile getiren Yılmaz, "Demokrat insanlara, çağdaş insanlara afiş yırtmak yakışmaz. Her tarafta afişlerimizi yırtıyorlar. Yazıktır. Diğer 2 partinin bütçeden aldıkları paylar var. Onlar çok para harcıyor olabilir. Onların pankartlarının yırtılması onlar için bir şey ifade etmiyor olabilir; ama biz sizlerin katkısıyla kıt kanaat olanaklarla bunu yapıyoruz. Yapmayın bunu" dedi.

DSP'li Haydar Yılmaz, konuşmasının ardından gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı.

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