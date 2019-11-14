DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindekiler, partinin kuruluşunun 34'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aksakal ve partililer, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aksakal, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bugün Demokratik Sol Partinin kuruluşunun 34'üncü yılı nedeniyle huzurundayız. Senin kurduğun devletin temel ilkeleri olan cumhuriyetçiliğin, halkçılığın, milliyetçiliğin, devletçiliğin, laikliğin ve devrimciliğin gerçek savunucusu ve senin devrimlerinin bekçisi olarak bizler, hiçbir zaman yolundan ayrılmadık.

Partimizin kurucusu ve demokratik sol düşüncenin kuramcısı Bülent Ecevit'in öğretileri ışığında daha nice yıllar vatanımıza, milletimize hizmet etmeye ve ülkemizi tam bağımsızlık şiarın çerçevesinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Rahat uyu Atam."