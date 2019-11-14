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DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 14:22 | Son Güncelleme

Genel Başkan Önder Aksakal ve beraberindekiler, partinin kuruluşunun 34'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti - Aksakal: - "Kurduğun bu devletin temel ilkeleri olan cumhuriyetçiliğin, halkçılığın, milliyetçiliğin, devletçiliğin, laikliğin ve devrimciliğin gerçek savunucusu ve senin devrimlerinin bekçisi olarak bizler hiçbir zaman yolundan ayrılmadık"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindekiler, partinin kuruluşunun 34'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aksakal ve partililer, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Aksakal, şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bugün Demokratik Sol Partinin kuruluşunun 34'üncü yılı nedeniyle huzurundayız. Senin kurduğun devletin temel ilkeleri olan cumhuriyetçiliğin, halkçılığın, milliyetçiliğin, devletçiliğin, laikliğin ve devrimciliğin gerçek savunucusu ve senin devrimlerinin bekçisi olarak bizler, hiçbir zaman yolundan ayrılmadık.

Partimizin kurucusu ve demokratik sol düşüncenin kuramcısı Bülent Ecevit'in öğretileri ışığında daha nice yıllar vatanımıza, milletimize hizmet etmeye ve ülkemizi tam bağımsızlık şiarın çerçevesinde çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza manevi huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Rahat uyu Atam."

Aksakal ve parti mensupları daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ederek dua etti.

- Bülent Ecevit'in mezarı

Önder Aksakal başkanlığındaki DSP heyeti daha sonra Kurucu Genel Başkan Bülent Ecevit'in, Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Ecevit'in kabrine çelenk bırakmasının ardından konuşan Aksakal, demokratik solcular ve Ecevit'in yol arkadaşları olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Gelecek ay yapılması planlanan DSP 11'inci Olağan Kurultayı'nda halka yeni bir umut kapısı olacaklarını ifade eden Aksakal, "Bizden sonra gelecek nesillere ve evlatlarımıza bu bayrağı güvenle teslim edeceğiz." diye konuştu.

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DSP'nin 34. kuruluş yıldönümü

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