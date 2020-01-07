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  4. DSP'nin Başkanlık Kurulu belirlendi

DSP'nin Başkanlık Kurulu belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Parti Genel Sekreterliğine Müzeyyen Okur getirildi

Demokratik Sol Partinin (DSP) Başkanlık Kurulu oluşturuldu.

Partiden yapılan açıklamaya göre, 15 Aralık'ta gerçekleştirilen DSP'nin 11. Olağan Kurultayı sonrası Genel Başkan Önder Aksakal başkanlığında Başkanlık Kurulu belirlendi.

Başkanlık Kuruluna getirilen isimler ve görevleri şöyle:

"Genel Sekreter Müzeyyen Okur, Parti Sözcüsü-Parlamento ve Hükümetle İlişkiler Başkanı Hasan Erçelebi, Örgüt Kurulu Başkanı Erdoğan Sincer, Sanayi, Ticaret, Esnaf Odaları ve İşveren Kuruluşları ile İlişkiler Başkanı Hüseyin Kul, Hukuk İşleri ve Siyasi İlişkiler Başkanı Onur İste, Kadın Politikaları ve İnsan Hakları Başkanı Dilara Tambova, Kültür, Turizm ve Eğitim İşleri Başkanı Uğur Gürel, Ekonomi Politikaları ve Mali İşler Başkanı İbrahim Halil Yumuşak, Yerel Yönetimler, Dernekler, Sendikalar ve STK ile İlişkiler Başkanı Ahmet Murat Özbilge, Sosyal Politikalar Başkanı Selçuk Karakülçe, Seçim ve Sosyal İşler Başkanı Ahmet Hidayet Bektaş, Basın Yayın ve İletişim Başkanı Hanay Handan Toprak Benli, Tarım Orman ve Çevre Politikaları Başkanı Yılmaz Bilensoy, Gençlik Politikaları ve Bilgi İşlem Başkanı Emrah Küçükkapdan."

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Anahtar Kelimeler:
Başkanlık Kurulu DSP

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