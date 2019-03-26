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DSP'nin Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Özbilge lokma dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Murat Özbilge, seçim kampanyasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı.

Gürkan DURAL BURSA,(DHA)Demokratik Sol Parti'nin (DSP) Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Murat Özbilge, seçim kampanyasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı. Göreve seçilirlerse yapacakları projelere de değinen Özbilge, Partimizin projeleri 'Cumhuriyet kent umudum' başlığı altında topladı. Bunlar; sevgi kent, halk kent, güneş kent, üret kent, köy kent, bilim kent, teknokent, doğa kent ve kültür kent dedi. DSP Bursa Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Murat Özbilge, yerel seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşa lokma dağıttı. Burada projelerinden de bahseden Özbilge, projelerinin özünde Atatürk anlayışının yattığını ifade ederek, Partimizin projeleri 'Cumhuriyet kent umudum' başlığı altında toplanmıştır. Bu Atatürk'ün Anadolu medeniyeti projesinden köklerini almaktadır. 10 başlıkta bunları topladık. Bunlar; sevgi kent, halk kent, güneş kent, üret kent, köy kent, bilim kent, teknokent, doğa kent ve kültür kent. Kentlerde maalesef sevgisizlik hakim. İkinci madde de halkımızın direk yönetime katılmasını sağlamayı amaçlıyor. Tekno kent ve bilim kent de bilim ve teknolojinin hakim olduğu, hurafelerden arındırılmış bir ortam hazırlamayı amaçlamaktadır dedi. ÜRETİMDEN YANA OLAN BİR PARTİYİZ Kültür kent ve diğer projeleri de anlatan Özbilge, Anadolu kültürümüzün zenginliği malum. Bursa'da kültür ve sanatın hakim olacağı bir anlayışı benimseyeceğiz. Güneş kent ise güneşimizden faydalanıp, göreve geldiğimizde güneş parkları kurup, bu kenti güneşle ısınır konuma getirmeyi amaçlıyoruz. Biz üretimden yana olan bir partiyiz. Üret kenti o yüzden önemsiyoruz. Ayrıca ulaşımda katlı kavşakların yanında havarayı da Bursa'ya getirip, bunu turizmle entegre edeceğiz diye konuştu. Vatandaşların da ilgisinin yoğun olduğu lokma dağıtımında uzun kuyruklar oluştu.

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