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DSP'nin İstanbul 11. İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 16:09 | Son Güncelleme

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: - "Halk artık gerçeği görmüş, tercih ve kararlarını değiştirmeye başlamıştır. İnsanlarımız bu ortamdan kurtulabilmek için tutunacak bir dal, sığınacak güvenli bir liman aramaktadır. İşte o sağlam liman DSP'nin ak güvercinli bayrağının altıdır"

İSTANBUL (AA) - DSP'nin İstanbul 11. İl Kongresi, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Gayrettepe'de bir otelde gerçekleşen il kongresinde konuşan Aksakal, partinin kurucusu ve onursal başkanı eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'e duydukları saygı ve derin özlemi dile getirdi.

Aksakal, siyaseti Ecevit'ten öğrendiklerini ifade ederek, halkın refahını tesis etmek için siyasi öğretilerle siyaset hayatını devam ettireceklerini ve gerçek Atatürkçü olan DSP'lilerin bu siyasi düstur neticesinde seçimlerde büyük başarılar elde ettiğini ve edeceğini vurguladı.

Aksakal, şöyle devam etti:

"Halk artık gerçeği görmüş, tercih ve kararlarını değiştirmeye başlamıştır. İnsanlarımız bu ortamdan kurtulabilmek için tutunacak bir dal, sığınacak güvenli bir liman aramaktadır. İşte o sağlam liman DSP'nin ak güvercinli bayrağının altıdır. İstanbul, diğer illerden farklı olarak tek başına bir ülke boyutunda devasa bir metropoldür. Burada siyasi altyapının devam etmesi ve sürdürülebilmesi, diğer 80 vilayette harcanan emeğe eş değer sayılırsa abartmış olmayız. Dolayısıyla İl Başkanımız Çiğdem Mercan nezdinde, İstanbul örgütümüzün tüm yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum."

Aksakal, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması gerektiğini söyleyerek, toplumun tüm kesimlerinin Meclis'te temsil edildiği bir sisteme ihtiyaç olduğunu ifade etti ve siyasi partilere dağıtılan Hazine yardımının adil bir şekilde yeniden düzenlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

İlçe başkanlarının konuşmasının ardından, adayların ismi okundu ve oylamaya geçildi.

Oylamanın ardından İstanbul İl Başkanlığına, Çiğdem Mercan yeniden il başkanlığını olarak seçildi.

Programa, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, eski DSP Genel Başkanlarından Masum Türker, DSP il-ilçe başkanları, teşkilat mensupları ve STK temsilcileri katıldı.

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