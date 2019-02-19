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DSP'nin İstanbul adayı Muammer Aydın oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 15:15 | Son Güncelleme

Genel Başkan Önder Aksakal: - "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız eski İstanbul Barosu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın oldu. Kendisine başarılar diliyorum. DSP'yi önümüzdeki dönem iktidara birlikte taşıyacağız" - Muammer Aydın: -"39 ilçe adayımızla birlikte çalışarak İstanbul'da DSP'yi yerel seçimlerde lider parti haline getireceğiz"

BARIŞ GÜNDOĞAN - DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski İstanbul Barosu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın oldu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti olarak 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere katıldıklarını söyledi.

Dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ı açıkladıklarını anımsatan Aksakal, bugün de yetkili kurullarında yaptıkları toplantılar sonrası İstanbul adayını belirlediklerini bildirdi.

Aksakal, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız eski İstanbul Barosu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın oldu. Kendisine başarılar diliyorum. DSP'yi önümüzdeki dönem iktidara birlikte taşıyacağız." dedi.

- "DSP'yi lider parti yapacağız

Muammer Aydın da DSP'nin Türkiye'yi 3 kez yönetmiş bir parti olduğuna dikkati çekerek, Bülent Ecevit'in kurduğu partide aday olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Bu seçimlerde DSP'nin İstanbul'da çok önemli başarılar elde edeceğini savunan Muammer Aydın, "39 ilçe adayımızla birlikte çalışarak İstanbul'da DSP'yi yerel seçimlerde lider parti haline getireceğiz." dedi.

Aydın, 2002-2004, 2004-2006 dönemi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 2006-2008 dönemi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

27 Ekim 2008 tarihinde İstanbul Barosu Başkanı seçilen Aydın, 2013'ün Ekim ayında ise DSP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

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