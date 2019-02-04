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DSP’nin İzmir Büyükşehir adayı Karakülçe oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 21:40 | Son Güncelleme

 DEMOKRAT Sol Parti’nin (DSP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe oldu.

DSP’nin İzmir Büyükşehir adayı Karakülçe oldu

İZMİR, (DHA)- DEMOKRAT Sol Parti’nin (DSP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe oldu.
DSP Genel Merkezi, İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirledi. Daha önce İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten ardından da DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Selçuk Karakülçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

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